Les grands d'Europe ont assumé

Le Real Madrid de Julen Lopetegui a peiné à battre Viktoria Pilzen 2-1, mardi en Ligue des champions, une première victoire depuis un mois qui soulage un peu l'entraîneur merengue. Lequel sera encore sur le banc merengue dimanche pour le clasico de la Loga contre le FC Barcelone, a confirmé mardi Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club madrilène, sur fond de rumeurs de destitution du technicien.

Real: plus difficile que prévu

Au stade Santiago-Bernabeu, la victoire a été plus difficile qu'attendu pour le Real, qui s'est imposé grâce à Karim Benzema (11e) et Marcelo (55e) malgré des bévues défensives persistantes dont Patrik Hrosovsky a profité en fin de match (79e). Et pour ne rien arranger, le Brésilien Marcelo, tout juste revenu de blessure, s'est à nouveau fait mal (90e).

Le club madrilène conserve la tête du groupe G, devançant à la différence de but l'AS Roma. Les Giallorossi n'ont pas fait de détails et dominé le CSKA Moscou (3-0) grâce notamment à un doublé d'Edin Dzeko (30e, 43e).

City monte en puissance

Intraitable, Manchester City n'a laissé aucune chance au Shakhtar Donetsk en s'imposant 3 à 0 en Ukraine. Défait à domicile par Lyon (2-1) pour la première journée, City a été impressionnant pour la première fois cette année en Ligue des champions. Au détriment du Shakhtar, qui aurait pu prendre davantage de buts tant les Citizens étaient dominateurs.

Après plusieurs occasions, c'est le capitaine David Silva qui montrait la voie d'une volée, à la suite d'un contre (30e). Dans la foulée, le Français Aymeric Laporte, esseulé devant le but, n'avait même pas à sauter pour doubler la marque d'une tête sur corner (35e). En seconde période les Skyblues imprimaient le même rythme infernal mais il fallait l'entrée en jeu de Bernardo Silva pour voir le troisième but. A l'initiative et à la finition d'un contre, le Portugais perçait dans l'axe et marquait sur une frappe du gauche, poteau rentrant (71e).

Lyon tenu en échec

Après cette victoire, les Citizens sont premiers de leur groupe, devant Lyon. L'OL pensait avoir fait le plus dur, mais Joelinton a jailli à la 92e minute pour égaliser pour Hoffenheim (3-3) et priver les Français d'un deuxième succès, synonyme de première place du groupe F.

Dans le groupe E, l'Ajax d'Amsterdam a battu Benfica (1-0), grâce à un but de Mazraoui dans les arrêts de jeu (90e+2), qui offre aux Lanciers la tête de leur poule, à égalité avec le Bayern Munich, vainqueur 0-2 en Grèce sur la pelouse de l'AEK Athènes.

(AFP/nxp)