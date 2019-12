L'Ajax, demi-finaliste l'an dernier, est éliminé

Douche froide à Amsterdam: sept mois après la demi-finale perdue contre Tottenham, l'Ajax a été battu 1-0 par Valence et s'est fait éliminer de la Ligue des champions, les Espagnols et Chelsea se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Lors de cette 6e journée de la phase de poules, un match nul suffisait aux hommes d'Erik ten Hag pour passer au prochain tour. Mais le buteur Rodrigo et ses équipiers de Valence se sont montrés plus réalistes que leurs hôtes et Chelsea a décroché le second ticket pour la phase finale en battant Lille dans l'autre match du groupe H.

Improbable au coup d'envoi, l'élimination des Néerlandais est restée une perspective distante lors des 20 premières minutes du match, équilibrées.

Plus volontaire, l'Ajax s'est heurté à la bonne organisation adverse et a pâti d'une maladresse inhabituelle dans la construction de ses offensives.

En face, Valence n'a guère osé se dévoiler, mais s'est souvent montré menaçant dans la moitié de terrain néerlandaise.

Avantage décisif

Le bras de fer a finalement basculé à la 24e minute, quand Ferran Torres a décalé Rodrigo dans la droite de la surface de réparation néerlandaise.

Libre de tout marquage, il a eu le temps d'ajuster André Onana pour donner un avantage décisif aux siens.

Piqué au vif et porté par un stade plein, l'Ajax est reparti à l'assaut de la cage de Jaume Doménech, sans jamais parvenir à trouver la faille, malgré quelques grosses occasions pour Donny van de Beek (43e), Daley Blind (47e) ou Hakim Ziyech (67e).

Rien n'y a fait: mardi soir, l'efficacité a primé sur les bonnes intentions, et l'Ajax devra se contenter de la Ligue Europa pour espérer vivre une nouvelle épopée européenne.

Valence attendait ça depuis 6 ans

Côté espagnol, Valence retrouve les huitièmes de finale pour la première fois depuis la saison 2012/2013.

Le club espagnol y sera accompagné par Chelsea, 2e du groupe H après sa victoire contre Lille, acquise grâce à des buts d'Abraham (19e) et Azpilicueta (35e) et malgré celui inscrit par Rémy (78e).

