Thomas Lüthi: la tête, les jambes, la chance

On a l’habitude de le retrouver calme au moment de l’analyse. Après les bonnes et les moins bonnes courses, il trouve facilement ses mots, qu’il débite sans le moindre signe extérieur d’énervement. Mais là, on a l’impression d’avoir en face de nous un pantin qui serait branché sur le 220. L’adrénaline n’est pas encore redescendue, tout en lui reflète la lutte extrême qu’il vient de livrer: «Je sors de cette course en leader du championnat du monde. Je n’ai pas réalisé tout ce qui s’est passé, j’ai vu beaucoup de poussière dans les bacs à sable, des drapeaux jaunes agités. À tous ceux qui croient que je manque de combativité, je réponds une chose: «Regardez ce GP des Pays-Bas, millésime 2019!»

Un miracle

On ajoutera: «Et constatez les conséquences de cette course sur le championnat!» Alex Márquez, le leader triple vainqueur ces dernières semaines? Éliminé sur une action osée de Lorenzo Baldassarri, l’homme qui avait dominé les premiers GP. Jorge Navarro, Sam Lowes, le très bon rookie Enea Bastianini et le vif-argent Remy Gardner? Pas mieux. Thomas Lüthi? Quatrième, au pied du podium, mais surtout survivant de cette folie qui aura duré moins de quarante minutes.

Survivant, ou plutôt miraculé. Car quand il y a eu bousculade entre Baldassarri et Vierge, que l’Espagnol est tombé juste devant Tom, il aurait pu tout perdre: un homme à terre, une moto qui glisse sur l’asphalte et lui qui essaie (en vain) d’éviter tout contact. Il aurait pu se retrouver propulsé dans les airs, avec les conséquences que l’on n’ose pas imaginer: «Avec un tel choc, je me suis dit: «Aïe, les pinces de freins avant ont dû s’écarter, comment je vais faire en arrivant aux virages Nos 5 et 6?» J’ai actionné deux ou trois fois le levier, ça répondait. J’ai donc pu me remettre en action.» Contact désormais perdu avec Fernandez et Binder, qui joueront la victoire entre eux, il va assurer les 13 points de la quatrième place. Pour le championnat, le compte est bon. Le voilà en tête pour la première fois de la saison. Et chacun de se souvenir de son mot d’ordre dès les premiers tours de cette année 2019: «Régularité, constance dans la performance, ce sera la clé.»

Cette clé lui a permis, hier aux Pays-Bas, d’entrouvrir une porte qui donne sur une fin d’été et un début d’automne prometteurs: «Dans les premiers tours, à plusieurs reprises, ma première vitesse est sortie, je me retrouvais au point mort – le même mal a frappé Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, finalement troisième. Dommage, car il y avait de quoi marquer plus de points, je me demande même si je n’aurais pas pu partir tout seul.»

Ce fut le contraire. Tom Lüthi s’est retrouvé dans un peloton musclé, formé de jeunes hommes sans complexes, avec cette étonnante impression que tous les pilotes, en ce dimanche chaud mais venteux, sur ce circuit qui est techniquement le plus compliqué de toute la saison, étaient surexcités. Lui est resté le plus calme possible dans la tourmente. La marque de sa grande expérience. Une recette… mondiale! (nxp)