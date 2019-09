Thierno Bah ne l’envisageait pas, il s’est pourtant lancé en 2e ligue

Vingt ans, c’est long. À bientôt 37 ans, Thierno Bah a du recul pour en juger. En 1999, il était l’espoir du coin, le jeune Servettien qui voulait se faire une place. Le joueur a côtoyé les champions de Suisse alors qu’il allait sur ses 17 ans. Merci à Gérard Castella, qui s’est un jour risqué à lancer l’attaquant d’alors dans un match de Coupe contre Lausanne, quinze jours avant le titre à la Pontaise. Sa première en LNA viendra au début de la saison suivante. «C’était assez fou pour le jeune que j’étais de vivre ça, sourit le Genevois aujourd’hui. J’ai le souvenir d’avoir joué avec des grands joueurs, les Petrov, Fournier, etc., mais surtout d’une équipe où l’ambiance était très bonne.»

L’homme qui parle à la terrasse d’un café carougeois n’est plus tout à fait le même. Au quotidien, Thierno est resté Thierno, le discours calme, positif sur toutes les expériences qu’il a pu connaître. Mais sa vie de footballeur est désormais enterrée, après l’avoir terminée à Étoile Carouge en 2018: «J’arrive à faire la part des choses, je ne suis plus un joueur. À l’entraînement, je préfère ne pas jouer. Et si vraiment je dois le faire, je me mets en retrait.» C’est l’entraîneur qui parle. Celui de Versoix, en 2e ligue. Sa seconde expérience en tant que coach principal, après Plan-les-Ouates l’an dernier au même niveau.

S’adapter au foot amateur

Par contre, Bah n’a pas oublié le joueur qu’il a été, énergique et dévoué, qu’importe le poste assigné. «Ma mentalité est restée la même: j’ai toujours tout donné sur un terrain et j’attends de mon équipe qu’elle fasse pareil. Moi, je suis là pour l’aider, j’accepte qu’on puisse rater des choses, mais il faut vouloir faire du mieux possible.» Pour celui qui a disputé près de 200 matches dans l’élite du foot suisse, retrouver l’amateurisme doit constituer un choc. Mais sa simplicité l’aide à prendre du recul: «Évidemment, il faut s’adapter. En entraînant à ce niveau, je me suis aperçu qu’il y a beaucoup de choses à gérer en dehors du terrain. Il y a les joueurs qui travaillent, ceux qui sont en vacances. Mais il faut l’accepter, ce ne sont pas des professionnels.»

Ce qui n’empêche pas de partager son expérience. «Au cours de ma carrière, j’ai apprécié d’avoir des entraîneurs qui expliquaient plus qu’ils ne criaient. Je veux donc qu’il y ait du jeu qui ne soit pas arrêté tout le temps. En tant que joueur, je m’en souviens bien, c’est vraiment usant lorsque c’est le cas.» Ses sources d’inspiration? Thierno Bah cite spontanément Bernard Challandes (qu’il a connu avec la Suisse M21), Adrian Ursea, Gérard Castella, Marco Schällibaum. Et évidemment, Lucien Favre à Servette entre 2000 et 2002. «Je me rappelle qu’il aimait déjà travailler avec les jeunes, il n’hésitait pas à leur faire confiance, j’en suis un parfait exemple. J’avais 18-19 ans, mais il me faisait jouer presque partout. Et qu’importe où il m’alignait, au milieu, sur un côté ou comme latéral, je ne me débrouillais pas mal.»

Une polyvalence qui le sert dans son rôle actuel: «Je connais plusieurs postes, je peux donc essayer d’inculquer à la plupart de mes joueurs ce qu’ils doivent faire.»

Mais au fait, Thierno Bah entraîneur, c’était prévu? «Non, sinon j’aurais passé mes diplômes plus tôt», se marre-t-il. En fait, il s’y est mis quand son genou lui a signifié qu’il devait raccrocher les crampons. Jean-Michel Aeby lui a alors proposé un poste d’entraîneur adjoint à Carouge.

«Un jour, on arrive à la fin»

«Quand je jouais, je n’ai jamais pensé à mon après-carrière. Et puis, un jour, on arrive à la fin et on se demande ce qu’on va faire.» Celui qui a été international avec la Guinée, le pays qu’il a quitté à l’âge de 8 ans pour Genève, a obtenu un diplôme de personal trainer qui lui offre quelques clients réguliers. Et puis il y a le coaching. Des ambitions? «On verra bien», élude-t-il. Après vingt ans de carrière, entre Servette, Meyrin, Xamax, Lausanne, Dubaï et l’Arabie saoudite, Thierno Bah a pu mettre quelques sous mais surtout beaucoup de souvenirs de côté. Histoire de se choisir une deuxième vie qui lui convienne.