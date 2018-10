Zverev mis K.-O. par Copil

Tête de série No 2 du tournoi et 5e joueur mondial, Alexander Zverev a été bouté hors des Swiss Indoors au stade des demi-finales, samedi. L’Allemand de 21 ans a subi la loi (6-3 6-7 6-4) du Roumain Marius Copil, issu des qualifications à Bâle et matricule 93 à l’ATP.

Particulièrement solide dans la halle Saint-Jacques, où il a successivement écarté Ryan Harrison (ATP 59), Marin Cilic (ATP 6) et Taylor Fritz (57), le joueur âgé de 28 ans disputera ainsi sa première finale d’une compétition estampillée ATP 500, après 2h31’ de combat acharné avec «Sascha».

Esprit offensif

Son entrée en matière toute en maîtrise dans le premier set de l’après-midi a laissé Zverev presque sans réponse. Et pourtant l’échassier hambourgeois s’était offert la première balle de break de la partie, alors que le score était de 2-2. Une alerte rapidement balayée par le Roumain, qui ne s’est pas gêné de convertir sa première balle de break dans le jeu suivant. Un break confirmé avec assurance. C’est avec un esprit tout aussi offensif que le finaliste du tournoi 250 de Sofia (Bul), en février dernier, a écarté à 5-3 les deux balles de débreak obtenues par «Sascha», grâce à un ace et à un service-volée. Boucler victorieusement la manche n’a ensuite été qu’une formalité.

Aveu: j'adore Marius Copil — Mathieu Aeschmann (@maeschmann) 27 octobre 2018

Le début du deuxième set a été plus accroché. A trois reprises, alors que le score était de 2-1, le natif et résident d’Arad a été contraint d’écarter trois nouvelles balles de break. S’accrochant face à un adversaire devenu un peu plus efficace sur sa mise en jeu, Copil a été entraîné dans un incertain tie-break. Il est même passé à deux points de conclure le match à 5-5, mais une double faute a relancé Zverev, qui a été capable de s’offrir ce deuxième set et se donner des chances de briguer encore la demi-finale.

b>«Heureusement que la police n’était pas là!»

Les deux joueurs se sont alors rendu coup pour coup dans une troisième manche d’une tension extrême. Aucun des deux n’a cependant concédé son engagement avant le 9e jeu de la manche, lorsque les imprécisions de Zverev ont fini par lui coûter cher, permettant à Copil de l’attaquer haut dans le court. Le Roumain s’est offert son unique balle de match d’une superbe claque du revers croisée. Il n’a pas tremblé pour la convertir en montant pour conclure au filet.

Copil serve speed 237 km/h ???? pic.twitter.com/MBjBEWPuaM — Giusca Laurentiu (@GiuscaLaurentiu) 27 octobre 2018

Outre quelques coups d’une grande beauté, Marius Copil a impressionné par la qualité et la régularité de son service. L’homme a réussi 26 aces, contre 9 à Zverev, en plus de réussir deux balles flashées à 240 km/h. «Je sais que j’ai un engagement rapide. J’avais même servi à 242 km/h une fois. Heureusement que la police suisse n’était pas là pour le mesurer!», a plaisanté le vainqueur du jour, qui a admis qu’il n’aurait «jamais pensé» réussir un tel parcours. «Depuis quelque temps je suis beaucoup plus détendu quand je suis sur le court. Je ne pense ni à l’avenir, ni au passé, juste à ce que j’ai à faire. Et ça marche plutôt bien.» En finale, il affrontera le vainqueur de la seconde demi, opposant dans la foulée Daniil Medvedev à Roger Federer. «Ça serait beau de jouer contre Roger. C’est un rêve de l’affronter. Et quoi de plus beau que de le faire en finale, devant son public?» (nxp)