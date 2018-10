Zverev en quête de patience pour tutoyer les plus grands

«Tout bon joueur se doit d’avoir la mémoire courte.» Pour déclencher le processus amenant chaque athlète à progresser, Alexander Zverev a, dans la théorie, compris qu’il convient d’aller de l’avant. Cet enseignement, l’Allemand de 21 ans l’avait tiré de sa défaite en 8es de finale du tournoi d’Indian Wells, en mars 2016, lorsqu’il n’était pas parvenu à achever un Rafael Nadal poussé dans les cordes. Après avoir manqué une balle de match – «le coup le plus facile que j’ai eu de la rencontre» – «Sascha» avait explosé en vol et subi la loi de l’actuel No 1 mondial. Ce souvenir douloureux, Zverev préfère l’enfouir pour l’oublier, comme d’autres déconvenues.

A-t-il tiré les leçons?

Depuis cet épisode, l’actuel No 5 mondial a incontestablement passé un cap. Durant les deux saisons qui ont suivi, l’échassier hambourgeois a conquis huit titres en simple, dont trois estampillés Masters 1000. Au même âge, Roger Federer, dont il est depuis longtemps annoncé comme le grand héritier, n’en comptait qu’un seul dans cette catégorie élite. Un an après, le Bâlois avait cependant conquis à Wimbledon le premier d’une longue liste de sacres en Grand Chelem. Un exploit qui obsède Alexander Zverev, à qui il est réclamé avec insistance par ses admirateurs, puisque son palmarès en Majors est encore vierge. Mais l’Allemand a-t-il déjà la patience et le mental pour gravir encore un échelon à ce stade? A-t-il tiré des leçons des échecs qu’il préfère enterrer? S’il est capable d’exprimer son meilleur tennis dans des matches au meilleur des trois sets, les combats en cinq manches semblent encore mettre à nu certaines lacunes. Et même si son endurance à parfois pu le trahir, le problème ne semble pas être physique pour celui que se décrivait cette semaine dans les colonnes de la «NZZ» comme un «monstre» en salle de fitness.

Des signes d’agacement

Ce qui pèche, c’est plutôt la patience. L’acceptation d’évoluer un ton en dessous du niveau souhaité dans des batailles qui durent et dont le rythme peut varier de façon erratique. Des signes d’agacement et d’impatience, «Sascha» en a affiché beaucoup, que ce soit sur le court ou lors d’apparitions médiatiques, comme mercredi soir encore après son entrée en lice par moments laborieuse dans les Swiss Indoors, avec un succès 6-4 7-5 acquis contre Robin Haase. Un match dont il s’est surtout extrait en servant le plomb dans les moments adéquats. «Je réponds à cette question lors de chaque conférence de presse, s’est-il irrité dès la première interrogation. Vous en trouverez sûrement une retranscription quelque part.» Ce fut aussi le cas en août dernier, à l’occasion de la Rogers Cup. Frustré d’avoir été éliminé en quarts de finale par un autre talent précoce, Stefanos Tsitsipas, Zverev avait sèchement taclé le jeu du Grec. «Je suis quelqu’un de très impatient, avait-il admis en amont du tournoi rhénan, toujours au quotidien zurichois. Et je pense que c’est valable pour tous les meilleurs joueurs. On voudrait toujours tout avoir maintenant et immédiatement. Mais parfois ça ne se passe pas comme ça.»

Le vainqueur de l’Open d’Australie juniors en 2014 a néanmoins l’avantage d’être bien entouré. Depuis le dernier US Open, il s’est adjoint les services d’Ivan Lendl comme second coach aux côtés de son père, Alexander. Lendl, qui avait attendu sa 19e apparition dans un tournoi du Grand Chelem – après quatre défaites en finale – pour s’offrir un premier sacre, pourra donner au fougueux joueur germanique un cours magistral sur la patience. Encore faudra-t-il que l’élève écoute.

Protégé de Federer

En septembre à Chicago, Alex junior faisait partie de l’équipe européenne victorieuse de la Laver Cup, aux côtés de Federer. Le Bâlois, qui avait déjà prouvé son attachement pour son protégé en lui soufflant quelques conseils pour le consoler après une nouvelle sortie mortifiante en première semaine de l’Open d’Australie en janvier, avait pris le temps de coacher Zverev en plein match. Si le prodige aux origines russes n’avait pas semblé particulièrement réceptif au moment de la théorie, il avait pu constater l’efficacité de sa mise en application pour renverser une partie dans laquelle il était mal embarqué. Cette injection salvatrice de flegme, Alexander Zverev devra être capable de se l’administrer à lui-même s’il entend répondre aux énormes attentes pesant sur ses épaules. (nxp)