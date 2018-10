Wimbledon met fin aux matches à rallonge

Petite révolution sur le gazon londonien. Dès 2019, un tie-break départagera les joueurs dans le cinquième set. Ce jeu décisif n’aura pas lieu à 6-6 comme dans les quatre manches précédentes mais à 12-12, annonce le All England Lawn Tennis Club (AELTC).

«Pour prendre cette décision, le comité de l’AELTC a sondé les joueurs et les officiels, analysé deux décennies de match et considéré d’autres facteurs comme la complexité de la programmation et l’expérience des spectateurs», explique le directeur Philip Brook.

Grâce ou à cause de la rapidité du gazon, Wimbledon était souvent le théâtre de matches interminables et mémorables. Parmi ceux-ci, on notera la victoire de Roger Federer face à Andy Roddick en 2009 (16-14 au cinquième set) sans oublier le marathon entre John Isner et Nicolas Mahut remporté sur le score de 70-68 par l’Américain en plus de 11 heures de jeu.

Le seul autre tournoi du Grand Chelem qui impose un tie-break dans la manche décisive est l'US Open. Mais les joueurs se départagent alors de manière «classique» à 6-6. (nxp)