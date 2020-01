Wawrinka vise un retour dans le «top 10»

Vendredi à Melbourne, le vent a soufflé si fort qu’il a nettoyé l’air et rembobiné le film d’une semaine suffocante. Direction «comme si de rien n’était»; dans un monde sans fumée ni malaise. Comme un symbole, le Canadien Brayden Schnur (103e mondial) s’est liquéfié dans l’anonymat du court No15. Les forces qu’il avait laissées jusque tard dans la nuit à s’excuser d’avoir qualifié Federer et Nadal d’«égoïstes» lui ont manqué face au Belge Kimmer Coppejans. Militer ou gagner, il faut choisir. Surtout quand l’air frais rend tout un petit monde amnésique.

Stan Wawrinka, lui, n’a rien oublié de ses exploits australiens, et c’est bien pour cela qu’il veut aussi remonter le temps. «Cette année, je vise un retour dans le top 10, a annoncé le Vaudois avant d’aller s’appuyer sur la balle de Novak Djokovic dans un «classique» des veilles de Grand Chelem. Je sais que ça va être compliqué car il y a du monde devant et le niveau s’élève. L’année sera longue, il faudra être patient. Mais je me suis préparé pour être capable d'enchaîner sur la durée.»

De la patience, «Stanimal» en aura sûrement besoin mardi face à la mobylette Damir Dzumhur (92e mondial). Parce que le Bosnien a des jambes et un gros cœur, chaque point joué à son rythme se transforme en combat. «C’est un bon contreur. Il est solide, mais je sais que l’issue de ce premier tour dépendra de mon niveau.» Le vainqueur de l’édition 2014 est conscient qu’il possède à nouveau les armes de ses ambitions. Mais saura-t-il à nouveau toutes les utiliser au bon moment, sur la durée et sans réfléchir? La précision appelle à la prudence jusqu’à susciter chez lui des élans conservateurs.

«Par rapport à ce que je vois depuis des mois, à leur niveau intrinsèque, je pense que Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) et Roger (Federer) vont encore se partager tous les titres du Grand Chelem cette année. Les jeunes se rapprochent et je peux me planter, mais je les vois toujours au-dessus.» La prophétie a-t-elle des fonctions de camouflage? Pour rappel, Stan Wawrinka est le dernier «non Big Three» à avoir soulevé un trophée majeur (US Open 2016). Alors si même lui s’incline, c’est vraiment que le tennis est devenu un monde d’habitudes très difficile à bousculer?

«Les conditions de jeu mardi? Je ne suis pas médecin, c’est très dur de juger, ajoutait le Vaudois au sujet de la polémique de la semaine. L’air était plus lourd mais je n’ai connu aucun problème.» Vendredi à Melbourne, il flottait comme un parfum de «bon vieux temps». Pour le meilleur et pour le reste.