Wawrinka se retrouve au premier jour du reste de sa carrière

Roger Federer, par Perth et profits

Une Hopman Cup dans la besace et ça repart. Un an après avoir écrit une autre page de sa légende et de celle du tennis, Roger Federer retrouve Melbourne et l’Open d’Australie avec un certain appétit et le vent dans le dos. À ses yeux, sa toute récente victoire à Perth en compagnie de Belinda Bencic l’a placé dans les meilleures dispositions pour défendre sa couronne ici même. «Cette épreuve a constitué la meilleure préparation possible, remarquait-il dimanche. Non seulement elle s’est parfaitement déroulée, mais en plus les courts de cette Hopman Cup étaient exactement les mêmes que ceux d’ici. Je pense que cela peut m’aider dans cette quinzaine.»



S’il a les faveurs des bookmakers et une bonne tête de vainqueur potentiel, «RF», qui entre en lice mardi contre Aljaz Bedene (à 9 h en Suisse), ne veut cependant pas se voir trop beau. «Je ne suis pas certain qu’un mec de 36 ans puisse être considéré comme le favori d’un tel tournoi, ironise-t-il en effet devant ceux qui l’érigent en homme à battre. Il me semble que Rafael Nadal, avec l’année 2017 qui a été la sienne, et Novak Djokovic, qui s’est imposé à six reprises ici, peuvent être vus comme de vrais prétendants au titre.»



Avant même que le tournoi ne s’ébroue, les spéculations vont donc bon train quant au nom de celui qui en repartira en patron. Mais qu’il le veuille ou non, Federer aura bien un rôle à jouer dans cette quinzaine. Et pour ce faire, il entend ne se focaliser que sur lui et non pas sur les nombreuses choses qui se passent autour. «Il ne sera certes pas évident pour moi de m’extirper de ma partie de tableau, mais je ne pense cependant pas qu’il faille lorgner plus que cela le tirage au sort, reprend-il, car le tournoi est de toute manière compliqué à un moment ou à un autre. Je vais de ce fait ne me concentrer que sur mon jeu, sur moi, car j’ai aussi mes propres petits problèmes…»



Voici douze mois, inexistants étaient ceux qui auraient misé sur le Bâlois. Une saison plus tard, ils sont en revanche nombreux à vouloir mettre une piécette sur lui. L’issue des deux semaines de débat sera-t-elle la même? Le No 2 mondial l’espère fortement. En ce sens, sa semaine l’a rassuré. «Elle a beau avoir été chargée de sollicitations (médias, sponsors), j’ai pu m’entraîner comme je le voulais, ce qui n’avait pas été le cas dans les jours qui avaient précédé le dernier US Open», relève-t-il. Et là, ce sont ses adversaires qui cogitent.