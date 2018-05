Wawrinka programmé à 18 h mardi

Stan Wawrinka est finalement bien présent au Parc des Eaux-Vives. Après avoir bondi sur une wild-card vendredi après-midi, à quelques minutes du délai imparti, le Vaudois entrera en lice mardi à 18 h sur le court-central du Geneva Open. Double tenant du titre après ses succès de 2017 et 2018, le No 25 mondial affrontera le vainqueur du match Jared Donaldson-Denis Istomin.

De retour sur le circuit après sa pause forcée au sortir de l’Open d’Australie et du tournoi de Marseille, «Stanimal» est à la recherche de sa confiance. Il s’attend d’ailleurs à connaître un combat difficile demain. «Que mon adversaire soit Donaldson ou Istomin, il faudra y aller à fond, dit-il. L’Américain est un joueur qui frappe fort et vite et ne donne que très peu de temps à ses opposants. Quant à l’Ouzbek, que je connais mieux, c’est un très bon joueur, mais qui évolue dans le même rythme. Si tu trouves une réponse, tu peux le tenir.» (TDG)