Wawrinka décide de jouer gratuitement à Genève

Après dix mois d’incompréhensions et de vexations, le Geneva Open et Stan Wawrinka sont finalement tombés d’accord sur l’essentiel. Le Vaudois défendra bel et bien son titre la semaine prochaine sur la terre battue du parc des Eaux-Vives. Parce qu’elle va nourrir l’amour du public romand pour son champion tout en répondant à l’intérêt sportif des deux camps, cette union de raison tombe sous le sens. Et pourtant, elle ne s’est matérialisée, vendredi, qu’à l’ultime seconde. Et du bout des lèvres.

«Je n’ai pas trouvé d’accord financier avec le Geneva Open, témoigne Stan Wawrinka. Mais j’ai décidé d’être présent. Pour le tournoi, pour les fans, parce que j’ai besoin et envie de jouer.» En d’autres termes, le triple vainqueur en Grand Chelem disputera l’épreuve genevoise gratuitement. Un geste rare tant les joueurs de son pedigree s’alignent habituellement sur les tournois estampillés «ATP 250» contre une garantie (prime d’engagement).

Pourquoi Stan Wawrinka s’est-il résolu à une telle décision? Selon nos informations, l’organisateur a bien formulé, vendredi, une offre de la dernière chance (sans doute «à la performance»). Mais jugée «insultante» par l’entourage du joueur, cette ultime tentative a provoqué la rupture des négociations. Le double tenant du titre se retrouvait donc seul face à un orgueil blessé, son énorme envie de jouer et une proposition substantielle du tournoi de Lyon. Conscient de la grogne qu’aurait provoquée un exil français, il a finalement fait le choix du cœur. À 16 heures, il formulait donc une demande officielle dans le but d’obtenir une invitation sans contrepartie.

«J’ai besoin d’automatismes, de confiance, de fluidité, précise-t-il. Je gagne des sets d’entraînement contre de bons joueurs. Mais en compétition, mentalement, je suis un peu sur la retenue.» Un frein qu’il tentera de corriger à Genève contre le vainqueur d’un premier tour opposant Jared Donaldson à Denis Istomin (mardi ou mercredi). «Nous savons tout ce que Stan a apporté au Banque Éric Sturdza Geneva Open et nous sommes ravis de lui offrir une wild card, réagit sobrement Rainer Schüttler. Nous espérons que le choix qu’il fait de venir défendre son titre lui permettra de retrouver le goût de la victoire.»

Sur le chemin d’une confiance à regagner, Stan Wawrinka (tête de série No 3) pourrait croiser les deux autres wild cards distribuées par les organisateurs: l’ancien No 3 mondial David Ferrer (No 4) et l’explosif italien Fabio Fognini (No 2). Or au-delà de leur prix, ces trois retardataires offrent au Geneva Open un nouveau plateau de qualité. À une semaine de Roland-Garros, c’est toujours un miracle qu’il faut savoir apprécier.

Dur pour Bellier

Seul Suisse présent dans les qualifications, Antoine Bellier (ATP 781) a hérité du pire tirage possible. Le gaucher genevois affrontera au 1er tour l’Espagnol Pablo Andujar (ATP 137), ex-No 32 du classement ATP et tête de série No 1 de ce tableau. Cette rencontre débutera aux alentours de 13 h samedi sur le court No 1 des Eaux-Vives.

