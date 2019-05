Wawrinka: «J’espère jouer un maximum de matches ici»

Stan Wawrinka, qu’est-ce qui vous a décidé à revenir une cinquième fois à Genève?

Tout est allé très vite. Après ma défaite rapide à Rome contre Goffin, il était clair que j’avais envie de jouer des matches. Je fonctionne à l’envie. Et comme mon niveau est là, que j’avais très bien joué à Madrid, je préférais ajouter un tournoi plutôt qu’une semaine d’entraînement. En plus, c’est Genève. Un tournoi que j’ai remporté deux fois, devant un public qui m’a toujours soutenu. C’était très vite clair que j’allais demander une wild card.

Avec le recul, que s’est-il passé à Rome? Le contrecoup de votre belle semaine à Madrid?

Je ne crois pas. C’était juste l’un de ces jours où les choses tournent mal. Franchement, je ne vois aucun lien avec Rome ou le reste de ma saison sur terre. J’ai juste mal géré sur le court. Mais franchement, ce n’est pas le genre de défaites qui altère ma confiance.

Justement, comment jugez-vous votre niveau depuis le début de l’année et votre saison sur terre?

Globalement, je suis satisfait de mon niveau. Me voilà de retour dans le Top 30 (il est 27e mondial). Et même si j’aspire à beaucoup mieux, il s’agit déjà d’une vraie progression. Après, je dirais que ma saison sur terre battue est correcte. J’aurais dû fermer le match contre Cecchinato à Monte-Carlo lorsque j’ai servi pour la victoire. Mais j’ai aussi très bien joué à Madrid. Maintenant, il reste deux tournois et, avant de penser à Roland-Garros, je veux jouer le maximum de matches ici à Genève.

Vous commencez mercredi soir contre Feliciano Lopez ou Damir Dzumhur. Un avis?

Eh bien, il va falloir attendre de voir qui gagne parce que c’est difficile de trouver deux joueurs plus différents (ndlr: Lopez, un attaquant gaucher vs Dzumhur, un vrai terrien attentiste). En plus, les conditions sont humides pour l’instant mais ça peut changer. Donc on verra. Mais ce sera forcément un premier tour intéressant.

(nxp)