Un sixième titre pour Chan/Hingis

Associées depuis février dernier, Martina Hingis et sa partenaire Yung-Jan Chan se sont imposés 4-6 6-4 10/7 en finale face à la paire composée d'une autre Taïwanaise, Su-Wei Hsieh, et de la Roumaine Monica Niculescu. Elles restaient sur deux échecs subis dans des quarts de finale, à Wimbledon et à Toronto, à chaque fois face au duo Anna-Lena Grönefeld/Kveta Peschke.

Ce titre est le 61e glané en double dames par Martina Hingis, qui fêtera ses 37 ans le 30 septembre. Si l'on ajoute les 43 trophées conquis en simple et les six sacres majeurs en double mixte (le dernier à Wimbledon au côté de Jamie Murray), la St-Galloise affiche désormais 110 titres à son palmarès! (ats/nxp)