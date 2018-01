Un petit tour passé pour Stan, mais un grand pas pour Wawrinka

Franchir le 1er tour de l’Open d’Australie quand on a déjà remporté ce tournoi ainsi que deux autres épreuves du Grand Chelem n’a, comme ça, sur le papier, rien de sensationnel. Pour tout dire, cela semble même relever de la pure anecdote. Mais pas pour Stan Wawrinka. Surtout pas! Qu’on se le dise: en battant Ricardas Berankis mardi à Melbourne (6-3, 6-4, 2-6, 7-6), le Vaudois, qui n’avait plus foulé un court de compétition depuis six mois, mais qui était passé par deux fois sur le billard pour réparer son genou, a signé plus qu’une victoire; un exploit! «Je crois que l’on ne se rend effectivement pas compte à quel point c’est incroyable qu’il ait gagné, atteste son coach, Yannick Fattebert. Stan revient de tellement loin! Le saut entre ce qu’il avait pu faire à l’entraînement jusqu’alors et ce qu’il a réalisé en match est énorme.»

Lire l'interview de Stan Wawrinka: «L'une des plus belles victoires de ma carrière»

Il est évident que si ce succès constitue peut-être un détail pour vous, il veut incontestablement dire beaucoup pour «Stanimal», qui franchit une étape de plus – et pas n’importe laquelle – dans sa reconstruction. «J’ai été envahi de beaucoup d’émotions après ma qualification, confirme-t-il. C’est l’une des plus grosses victoires de ma carrière, car je sais d’où je viens.» D’où il revient, même. Analyse en quatre actes.

Son match

Bien que breaké d’entrée, Wawrinka a traversé les deux premières manches en patron. Couplée à la qualité de son service, celle de ses frappes – qui n’ont rien perdu de leur fulgurance lorsqu’il dicte l’échange – a placé le Lituanien sous l’éteignoir et rappelé qu’articulation douloureuse ou pas, l’Helvète reste un immense joueur. Mais c’est surtout ensuite, au moment où Berankis a lâché ses coups et l’a mis sous pression, que Stan a étonné dans sa manière de tenir et de répondre. «Mentalement, j’ai su me «nettoyer» la tête quand j’ai commencé à avoir du mal, commente-t-il. Je suis fier d’être parvenu à pouvoir ainsi serrer le jeu dans les moments clés.» À tel point que son comportement a épaté Fattebert. «Oui, il m’a bluffé par sa façon de réagir quand il était dans le dur, concède le coach. Sa fin de match démontre une fois de plus sa force mentale. C’est à la volonté qu’il a réussi à passer l’épaule.»

Son genou

Il s’agit évidemment du point le plus important de cette entame de saison. Et bien qu’il se soit parfois tenu l’articulation durant son 1er tour – «C’était surtout parce que j’essayais de m’appuyer comme je le pouvais sur mes jambes», rigola-t-il – Wawrinka respire l’optimisme: «J’ai encore des douleurs, forcément, mais cela va mieux qu’il y a trois jours et mieux qu’il y a quarante-huit heures. Ça évolue dans le bon sens et c’est là la vraie bonne nouvelle du jour.» Alors que les images de la cicatrice qu’il arbore sur son genou gauche ont fait le tour du monde au cours de son match et impressionné, le Vaudois a tenu à rappeler à ceux qui ne l’avaient pas encore compris que sa carrière n’avait plus tenu qu’à un petit fil. «Le plus impressionnant, ce n’est pas ce qu’il y a sur mon genou, mais ce qu’ils ont fait dedans. J’ai vu les images et je peux vous garantir que c’est quelque chose… Les médecins (ndlr: le Dr Roland Biedert) étaient proches de ne rien pouvoir faire…»

Son physique

Au-delà de son genou, Wawrinka doit aussi réapprendre à solliciter tout son corps et il ne cache pas que ces derniers jours laissent déjà des traces. «Dans les conditions actuelles, je dépense trois fois plus d’énergie qu’en temps normal, dit-il. Et honnêtement, sur les quatre dernières années, je n’avais pas été autant fatigué qu’après ce 1er tour.»

Son avenir

Place donc à la récupération, primordiale dans les heures qui précèdent son 32e de finale contre Tennys Sandgren (ATP 97). «Après ce premier match, on est un peu dans la découverte, relève Yannick Fattebert, mais on va assurément faire léger, car Stan a déjà pas mal puisé. Le principal est qu’il n’ait pas davantage de douleurs que cela.» Et Wawrinka de confirmer qu’il va s’atteler à souffler quelque peu pour avoir ses chances jeudi contre l’Américain. Parce que, même s’il affirme qu’il ne sera «plus là dans dix jours», il reste un compétiteur. «Et quand je décide d’entrer sur un court, c’est pour gagner.»

Tiens, et s’il récidivait au 2e tour pour ajouter un autre pas de géant à sa reconstruction?

Novak et Roger déroulent

Ils étaient attendus au tournant, les deux derniers vainqueurs masculins du tournoi, et force est de reconnaître qu’ils n’ont pas manqué le virage. Tant Novak Djokovic (contre Donald Young) que Roger Federer (face à Aljaz Bedene) ont déroulé leur tennis sans difficulté pour franchir le «cut» en moins de deux heures. Si le tenant du titre a surtout ravi le public australien parce qu’il demeure un virtuose que personne ne se lasse de voir à l’œuvre, le Serbe a impressionné par la propreté de la copie rendue (victoire 6-1, 6-2, 6-4) pour son retour à la compétition.

Devant sa démonstration, d’aucuns ont même osé comparer sa performance à celle du Bâlois l’an dernier contre Tomas Berdych! Djokovic entendait bien sûr raison garder, mais il reconnaissait être déjà très en jambes. «Je suis très heureux de ce que j’ai montré. Il n’y a absolument rien à jeter dans mon tennis du jour, j’ai tout de suite été dans le bon tempo.» Et voilà pourquoi Gaël Monfils, son adversaire jeudi, peut se faire du mouron.

Jan-Lennard Struff (ATP 55), finaliste du Geneva Open indoor en 2013, a également du souci à se faire, puisque son tableau l’invite à se frotter à un Federer apparu lui aussi parfaitement réglé. Auteur de 41 coups gagnants contre Bedene (6-3, 6-4, 6-3), le tenant du titre est dans le bon rythme et n’a peur de rien. Pas même des hautes températures annoncées jeudi! «Si je dois jouer dans l’après-midi et qu’il fait 38 degrés, ce n’est pas un problème, souffle-t-il. Vous savez, je connais Dubaï, où il fait souvent plus de 40…»

Et surtout, Roger Federer est déjà accompagné des meilleures ondes, sur la terre de sa plus belle performance de 2017. «Revenir dans la Rod-Laver Arena a constitué une grande émotion, avoue-t-il. Je me suis souvenu de tous les détails de l’an dernier; où telle balle a rebondi, d’où j’ai frappé tel coup, etc. Et puis, par un pur hasard, je me suis échauffé dans la salle au cœur de laquelle j’avais fêté mon sacre avec mes proches.»

Pour mieux le refaire dans onze jours? Djokovic et Nadal sont de ceux qui ne l’espèrent pas… A.CE.

(TDG)