US Open: Djokovic qualifié pour les 8es

Le tenant du titre Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de l'US Open au terme d'un match spectaculaire contre l'Américain Denis Kudla (111e) qu'il a dominé 6-3, 6-4, 6-2.

«Ce qui me fait le plus plaisir c'est d'avoir fini presque sans avoir eu mal à l'épaule. Mon épaule (droite) me gêne depuis deux semaines et surtout au dernier match. Je ne me suis pas entraîné hier (jeudi)», a-t-il déclaré.

A l'issue du 2e tour, il avait avoué avoir failli abandonner à cause d'une douleur «violente et imprévisible» à l'épaule.

Contre Wawrinka en 8e

Au prochain tour, le N.1 mondial serbe affrontera Stan Wawrinka (24e) qui l'avait battu en finale en 2016.

Djokovic a affiché vendredi toute sa maîtrise en défense et sa capacité à lancer des contre-attaque létales au cours d'échanges tendus.

Depuis sa première finale en 2007 et outre 2017 où il était absent, le Serbe a toujours atteint les 8es de finale et même les demi-finales, remportant sur cette période trois titres (2011, 2015, 2018) et perdant cinq finales.

