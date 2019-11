Tsitsipas s’offre le Masters et impressionne son monde

À Shanghai, Stefanos Tsitsipas était extatique à l’idée d’avoir décroché son ticket parmi les maîtres. Cinq semaines plus tard, le Grec est devenu le plus jeune vainqueur du Masters depuis Lleyton Hewitt en 2001. La séquence résume assez bien les qualités de ce jeune homme à l’ambition dévorante. Stefanos Tsitsipas apprend vite, ne rechigne devant aucun sacrifice et semble porté par la conviction profonde que son heure viendra. Dimanche soir, il a ainsi résisté à la perte d’un premier set irrespirable et au retour de Dominic Thiem dans le tie-break du troisième set pour enlever le plus beau titre de sa carrière (6-7, 6-2, 7-6). Un an après avoir accroché le Masters Next Gen, le voilà sacré «vrai Maître» à seulement 21ans et 3mois.

Un vrai bousculement

Ce tout frais champion, sacré au bout d’une finale entre néophytes et d’un tournoi où les «jeunes» étaient majoritaires (23ans de moyenne chez les cinq «non goat»), la tentation est forte d’y voir les signes d’un vrai basculement. «La question revient chaque année, tempérait samedi Roger Federer. Mais c’est vrai qu’ils s’améliorent. Et ils le font alors que Novak, Rafa et moi avons traversé la saison en parfaite santé.» Même dépossédé de son titre, «Sascha» Zverev y voyait les signes d’un processus sur le point d’arriver à maturation. «Il y aura un nouveau vainqueur en Grand Chelem l’année prochaine, a affirmé l’Allemand avant de quitter l’O2. Est-ce que ce sera Daniil (Medvedev), Stefanos (Tsitsipas), Dominic (Thiem) ou moi, parce j’espère bien être dans la course? On verra bien.»

Stefanos Tsitsipas se situe-t-il en pole position après son triomphe de dimanche soir? La jurisprudence Zverev invite à ne pas considérer qu’il y ait une ligne directe entre le Masters et un titre en Grand Chelem. Surtout que ce dernier tournoi aura surtout laissé l’impression d’une multiplication des menaces. «Ces «jeunes» ont la chance de jouer à l’époque des trois plus grands joueurs de l’histoire, ce qui les tire vachement vers le haut, explique Patrick Mouratoglou, qui a accompagné Tsitsipas durant tout le Masters. Et on est arrivé à un moment où une vraie génération croit suffisamment en sa chance de prendre leur place. C’est un phénomène global que l’on n’avait pas vraiment vu depuis dix ans.»

Il ne sait pas laisser filer

Cette semaine, une performance permet toutefois d’extraire Stefanos Tsitsipas de la mêlée. Il s’agit d’une défaite, concédée à Rafael Nadal après une lutte épique qui ne comptait que pour beurre (il était déjà qualifié). «Certains dans l’équipe étaient d’avis qu’il ne fallait surtout passer trois heures sur le court, ce qui n’était pas mon cas, reprend le «Coach». J’ai dit à Stefanos: «Si tu veux être un champion, il faut une attitude de champion. Aucun champion ne laisse filer un match.» Je suis certain que jamais Rafa, Roger et Novak n’auraient laissé filer dans cette situation. De toute façon, lui ne sait pas le faire, il rentre sur un court pour gagner, quoi qu’il arrive.» L'anecdote dit tout de la moelle du jeune homme et sa morale lui sera peut-être plus utile qu’un titre au Masters. Voilà pourquoi Stefanos Tsitsipas s'impose déjà comme un très sérieux candidat en Grand Chelem. En 2020 et pour de nombreuses années à venir.

Federer veut corriger le «presque»

À l’heure où vous lisez ces lignes, Roger Federer a probablement déjà pris ses quartiers en Amérique du Sud où il débutera mardi soir une gigantesque tournée exhibition. Cinq matches en six jours, de Santiago à Quito, en passant par Buenos Aires, Bogota et les 41000 places de la Plaza de Toros de Mexico. «On ne va pas s’entraîner quatre heures par jour, sourit «Sascha» Zverev, son partenaire. Mais ce sera une semaine éprouvante, car on va voler d’un pays à l’autre chaque jour.»

Le Bâlois ne ruminera donc pas trop sa dernière «frustration» de la saison. «2019 aura été faite de beaux moments et d’autres plus difficiles, admettait-il samedi. Je n’en suis pas mécontent, elle a été belle. Mais j’ai eu des opportunités pour la rendre encore plus belle.» Ce bilan renvoie logiquement au souvenir de Wimbledon. Mais il colle aussi parfaitement à cette dernière semaine londonienne. Libéré jusqu’à devenir génial contre Novak Djokovic, «RF» était entré dans le tournoi (Thiem) puis l’a quitté (Tsitsipas) sur des prestations engoncées par une forme de retenue. Comme si le poids de ses attentes parasitait soudain son talent. Soyons clairs, il n’y a rien de plus logique que de voir le «Maître», à 38 ans et demi, se retrouver dominé dans l’intensité physique par un athlète aussi complet que Stefanos Tsitsipas. Mais il y a une déception de constater que son expérience et son aura n’ont pas su lui garantir une forme d’emprise mentale dans les moments chauds.

«Il y a eu des tournois où j’avais tout pour aller au bout, concéda Roger Federer avant de prendre congé. C’est ce que j’ai à améliorer pour l’année prochaine. Pour y parvenir, je veux bâtir un programme qui me permet d’arriver en match dans le bon timing.» Une déclaration qui fait écho à cette décision forte. Après son exhibition en Chine (27-29 décembre), «RF» rentrera à Dubaï pour passer deux semaines en famille et compléter sa préparation au lieu de jouer l’ATP Cup. L’instance et Tennis Australia (ses alliés de la Laver Cup) n’ont pas trop apprécié. Mais enlever les «presque» exige des sacrifices. M.A.