Tsitsipas s'offre Djokovic à Shanghai!

Il n'y aura pas de finale Novak Djokovic - Roger Federer à Shanghai. Le No 1 mondial a en effet été sorti par le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7) en quart de finale du Masters 1000 chinois.

Tsitsipas s'est imposé en trois sets (3-6 7-5 6-3) et 2h02' de jeu, bouclant l'affaire sur son service à sa troisième balle de match. Tenant du titre à Shanghai, Djokovic perd de précieux points (825) dans l'optique de la lutte pour la première place mondiale. Affichant désormais le total de 9545 points, le Serbe ne compte plus que 320 points d'avance sur l'Espagnol Rafael Nadal (9225), qui a réalisé une belle opération sans jouer.

De plus en plus de fautes

Après la perte rapide du premier set, le Grec de 21 ans a été beaucoup plus coriace dans le deuxième, poussant le Serbe a commettre de plus en plus de fautes et à douter, jusqu'à perdre sa mise en jeu et la deuxième manche à 6-5 en faveur de Tsitsipas. Dans le dernier set, le Djoker, tenant du titre à Shanghai et quadruple vainqueur du tournoi, a perdu son service dès le quatrième jeu pour être mené 3-1, et Tsitsipas n'a jamais desserré son étreinte.

Djokovic restait jusque-là sur sept matches remportés sans perdre la moindre manche, y compris les cinq qui lui ont permis de remporter la semaine dernière l'ATP 500 de Tokyo. Il n'avait plus joué depuis son abandon en 8e de finale de l'US Open (face à Stan Wawrinka), à cause d'une douleur à l'épaule gauche.

Tsitsipas qualifié pour le Masters

En demi-finale, Tsitsipas, déjà finaliste la semaine dernière à l'ATP 500 de Pékin, affrontera le Russe Daniil Medvedev (ATP 4), vainqueur de l'Italien Fabio Fognini (ATP 12) 6-3 7-6 (7-4) dans le premier match de la journée.

Un bonheur ne venant jamais seul, Stefanos Tsisipas est officiellement le sixième joueur qualifié pour le Masters, après Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev et Thiem. Le tournoi des Maîtres aura lieu du 10 au 17 novembre prochains à l'O2 Arena de Londres.

Roger Federer (ATP 3) est attendu sur le court aux environs de 12h30 pour disputer son quart de finale. Il affrontera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6).

La couronne du No1 mondial Novak Djokovic ne tient plus qu'à un fil. Image: Keystone.