Thiem devra jouer la carte de l’agression

Sur son compte Twitter, l’ATP Tour a beau faire tous les efforts possibles et imaginables, en vendant cette finale comme une affiche «pop-corn», difficile de croire que l’ultime rendez-vous de ce Roland-Garros 2018 entre Rafael Nadal et Dominic Thiem puisse réellement atteindre des sommets et soit marqué du sceau du suspense. Et pour cause, sur son court préféré, dans ce tournoi qu’il maîtrise mieux que personne, l’Espagnol semble injouable. On n’a pas dit imbattable, certes, mais dans une finale, au moment de tuer l’épreuve, on voit mal l’Autrichien lui subtiliser le trophée. Bien sûr, le No 8 ATP se plaît à endosser le costume de l’outsider - «De nous deux, ce n’est pas moi qui aurai la pression», ne cesse-t-il de répéter – mais y croit-il vraiment, au fond de lui? «J’ai un plan, je vais l’appliquer, et je me dis qu’il pourrait fonctionner aussi bien ici qu’il a marché à Rome (en 2017) et à Madrid (ce printemps)», répond-il.

Le protégé de Günter Bresnik avance droit dans ses bottes, se dit armé d’une conviction forte, qui est de pouvoir faire tomber l’ogre de l’ocre dans son propre temple. Audacieux. Son plan consistera à agresser Nadal, à le prendre d’emblée à la gorge. «Il faut tenter de surprendre le Majorquin en lui mettant tout de suite la tête sous l’eau, puis en la gardant, confirmait ce samedi Patrick Mouratoglou dans la presse britannique. C’est sans doute la seule manière de le battre.» Vrai. L’agression permanente peut-être la clé qui mène à l’exploit du tournoi. L’Autrichien devra emprunter les traces de Robin Söderling, qui s’était offert en 2009 le scalp de Rafa à forcer de le rouer des coups. Mais ce jour-là, ce 31 mai 2009, le Suédois était dans un jour de grâce. Il ajustait les lignes, il trouvait tous les angles, il marchait sur l’eau. «J’étais en pleine réussite, rien ne semblait pouvoir m’arriver», s’est-il d’ailleurs souvenu cette semaine.

Un Nadal un peu moins souverain

Mais qu’est-ce qui pourrait faire de cette journée du 10 juin une journée du même acabit pour Thiem? Eh bien Nadal, pardi! Oui, au vu de ce qu’il a montré par moments dans cette quinzaine, le No 1 mondial est un peu moins serein que l’année dernière, lorsqu’il avait écrasé tout le monde – Thiem et Stan Wawrinka compris – sur la route de son 10e sacre parisien. Sa balle sort un peu moins bien de sa raquette et, sur le terrain, il ne cache rien des frustrations qui l’habitent. «C’est possible qu’il se sente un peu moins sûr de lui dans les entames de rencontre», concède son entraîneur Carlos Moya.

On a vu contre Diego Schwartzman, face auquel il a été sauvé par la pluie, puis encore en demi-finale lors du premier set devant Juan Martin del Potro, que Nadal pouvait douter. «Mais une fois qu’il a pris les devants, sa confiance revient», note Moya. C’est juste, aussi. Reste que tout pourrait se jouer dans la première demi-heure de cette finale.

Conscient de cela, Thiem cherchera à ne jamais laisser filer son opposant, sinon quoi son rêve de première couronne de Grand Chelem s’évanouira aussi vite qu’il verra filer le lift de l’Espagnol. L’Autrichien ne pourra pas non plus se permettre de gâcher les quelques occasions qui ne devraient pas manquer de se présenter devant sa raquette. «DelPo», qui n’a pas été en mesure de le faire vendredi, a bien compris qu’une fois que le premier train est passé, cela devient mission impossible.

Au No 8 mondial de bondir sur toutes les opportunités pour entretenir le doute dans l’esprit du décuple vainqueur. Et peut-être qu’à partir de là, oui, on pourra sortir le pop-corn. (nxp)