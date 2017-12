Tennis: nos 10 paris pour la saison 2018, sur les circuits ATP et WTA

Rafael Nadal ne dépassera pas les 17 titres du Grand Chelem

L’Espagnol a actuellement 16 trophées «majeurs» en poche. Il sera sans doute difficile à surprendre à Roland-Garros en 2018, mais on l’imagine mal remporter deux nouveaux «GC» l’an prochain.

Novak Djokovic s’adjugera au moins un titre majeur

De retour après ses problèmes au coude et à la tête, l’ancien No 1 ATP aura sûrement les crocs. Sans doute ne sera-t-il plus aussi dominant que par le passé, mais il a tout pour aller chercher au minimum un trophée du Grand Chelem.

Roger Federer ne redeviendra pas No 1 ATP

Même s’il figure sur les talons de Rafael Nadal, «RF» ne récupérera pas «sa» place en 2018. Le Bâlois a hélas trop de points à défendre en début d’année pour «sauter» l’Espagnol.

Andy Murray ne retrouvera pas le Top 6 mondial

No 1 mondial il y a douze mois, l’Ecossais a chuté au 16e rang. Séparé d’Ivan Lendl mais toujours en délicatesse avec sa hanche, on ne le voit pas grimper parmi les six meilleurs en 2018.

Aucun nouveau visage s’imposera au palmarès des Grands Chelems masculins

Eh non, malgré l’apparition de plusieurs talents, les quatre tournois majeurs resteront propriété de joueurs ayant déjà eu les honneurs d’une telle victoire.

Grigor Dimitrov ne défendra pas son titre au Masters

Vainqueur surprise en novembre dernier à Londres, le Bulgare n’aura même pas la chance de tenter de conserver sa couronne douze mois plus tard.

Deux Suissesses dans les 20

Après une saison 2017 pourrie par les blessures, Timea Bacsinszky (39e) et Belinda Bencic (98e) chercheront à rebondir l’an prochain. On prend le pari qu’elles y parviendront au point de terminer l’exercice 2018 parmi les 20 meilleures joueuses de la WTA.

Garbine Muguruza enlèvera au moins trois tournois

Lauréate de cinq tournois dans sa carrière, dont deux du Grand Chelem, l’Espagnole va grossir son palmarès au cours de ce qui pourrait être sa plus belle saison.

Serena Williams s’offrira un «majeur»

Quelques mois à peine après avoir donné naissance à sa fille, l’ancienne No 1 WTA semble déjà prête à aller défendre son titre à l’Open d’Australie. Son retour est attendu. Et que ce soit à Melbourne ou ailleurs, on imagine qu’elle fera sien un nouveau trophée majeur.

Donna Vekic entrera parmi les 20 meilleures à la WTA

Classée au 54e rang WTA en cette fin d’année, la compagne de Stan Wawrinka va signer un nouveau bond dans la hiérarchie mondiale. (TDG)