Taylor Fritz place Federer dos au mur

Sans Rafael Nadal, l’Europe n’est plus tout à fait l’Europe. La blessure du No 2 mondial a plongé les hommes de Björn Borg dans une situation compliquée. Battus en double à midi, ils ont en effet subi un deuxième revers de suite avec la défaite de Dominic Thiem face à un Taylor Firtz étonnement relâché sur le central de Palexpo (7-5, 6-7, 10-5).

Mieux classé (5e contre 30e mondial), plus expérimenté, meilleur à l’échange, l’Autrichien a manqué de lucidité en forçant trop souvent son coup droit. Mais ce constat ne doit rien enlever au mérite de celui que le speaker appelle pompeusement «le futur du tennis américain». Taylor Fritz a en effet presque toujours choisi le bon timing pour bousculer «Domi» avec son coup droit enroulé. Et sa défense côté revers aura été la grande surprise de ce dixième match.

