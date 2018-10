Stephens et Bertens accèdent aux demi-finales

L'Américaine Sloane Stephens (25 ans, WTA 6) s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters féminin de Singapour, en battant l'Allemande Angelique Kerber (2) en deux manches, 6-3 6-3. Elle rejoint la Néerlandaise Kiki Bertens (9), l’Ukrainienne Elina Svitolina (7) et la Tchèque Karolina Pliskova (8) dans le dernier carré.

. @SloaneStephens gets the win and books her place in the @WTAFinalsSG semifinal! Defeats Kerber 6-3, 6-3! pic.twitter.com/rMiw4wGwCQ

Plus tôt dans la journée, la saison somptueuse de la Japonaise Naomi Osaka, victorieuse de l’US Open, s’était brutalement achevée: la No 4 mondiale a en effet été contrainte à l’abandon dans son dernier match de poule face à Kiki Bertens. Blessée à une cuisse, Osaka a bien essayé de faire appel à une physiothérapeute, mais elle a préféré renoncer après avoir perdu le premier set 6-3.

Thank you Singapore, didn’t want it to end like this but I’m still really proud of how I did here ?? see ya. pic.twitter.com/4RYDVDU9SA