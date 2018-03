Stefanie Voegele rejoint Tsurenko en finale

Stefanie Vögele disputera dimanche à Acapulco sa première finale sur le circuit WTA. L'Argovienne s'est qualifiée en battant la Suédoise Rebecca Peterson, 6-4 7-6 (7/5).

Stefanie Voegele downs Peterson, 6-4, 7-6(5)!



Into first WTA final at @AbiertoTelcel! pic.twitter.com/LzRBxhZ3co