Stefanie Voegele à une balle de l'exploit

Stefanie Voegele n'a pas passé le cap du premier tour du tournoi WTA de Cincinnati, aux Etats-Unis, disputé sur dur et doté de 2,87 millions de dollars.

Issue des qualifications, ce qui constitue déjà un excellent résultat en soi, l'Argovienne de 28 ans (WTA 77) s'est inclinée 4-6 6-2 6-7 (5-7) - soit sur la plus infime des marges - face à Svetlana Kuznetsova, à qui les organisateurs de l'Ohio avaient attribué une invitation.

Vainqueur de 18 titres en simple sur le circuit professionnel, dont deux majeurs (l'US Open en 2004 et Roland-Garros en 2009), gagnante également de trois Fed Cup avec son équipe nationale, la Russe de 33 ans est redescendue au 87e rang de la hiérarchie mondiale, mais a longtemps figuré dans le Top-10 de la WTA. Son meilleur classement: 2e en septembre 2007. Elle a été lourdement pénalisée, ces derniers mois, par des blessures chroniques à une cuisse et à un poignet et tente - tournoi après tournoi - de revenir à son meilleur niveau.

Au bout du bout du suspense

Il n'a fallu qu'un break à Kuznetsova pour remporter la manche initiale 6-4, non sans une belle opposition de la Suissesse. Changement radical de scénario dans un deuxième set à sens unique, enlevé en deux temps et trois mouvements (6-2) par Stefanie Voegele, qui a parfaitement su exploiter la baisse de régime adverse.

Suspense insoutenable dans la manche décisive! La Russe pensait avoir accompli le plus difficile en breakant d'emblée, mais la joueuse alémanique s'est accrochée avec vaillance, reprenant même le service de Kuznetsova au sixième jeu. Tout ne fut dès lors qu'une affaire de nerfs... Dans le tie-break compris.

Stefanie Voegele - qui avait raté une balle de match dans le douzième jeu, sur le service de la Russe - a mené 3-1, puis 4-3, avant de craquer dans le «money-time». Dommage, vraiment...