Stan Wawrinka qualifié dans la douleur

Certains observateurs avisés du circuit avaient prédit que cette rencontre du 1er tour entre Stan Wawrinka (ATP 24) et Jannik Sinner (137e), un joueur de tout juste 18 ans sorti des qualifications et considéré comme l'une des étoiles montantes de la prochaine génération, vaudrait son pesant de cacahuètes. Eh bien ils ne s'étaient pas trompés.

Avant de pénétrer sur le court Louis Armstrong pour cette affiche en «night session», le champion de l'US Open 2016 a d'ailleurs lâché ces mots au sujet du jeune Italien, dont c'était le premier match en Grand Chelem. «C'est le futur du tennis.» Excellent sur sa première balle de service (82% «in»), Jannik Sinner a tout de même concédé la première manche (6-3). Envoyé au tie-break lors du deuxième set, Stan Wawrinka a alors haussé le ton, comme sur cette demi-volée de coup droit pour mener 5-3, avant de boucler le jeu décisif 7-4.

Peut-être conscient d'avoir fait le plus dur, à deux sets à rien en sa faveur, le Vaudois a alors connu un gros moment de flottement. Breaké à deux reprises, il a lâché la troisième manche, la faute à un pourcentage au service en chute libre et 15 fautes directes dans ce set (4-6). Décousu, le suivant est finalement tombé dans l'escarcelle du triple vainqueur en Grand Chelem, qui n'est pas passé si loin de se faire embarquer dans une manche décisive de tous les dangers.

«C'était une belle bataille, le niveau de jeu était bon, je m'attendais à un match difficile. C'était serré et je suis heureux de m'en être sorti, a avoué Stan Wawrinka, vainqueur 6-3 7-6 (7/4) 4-6 6-3 en 2h49' et qui défiera le Français Jérémy Chardy (ATP 74) mercredi. Je bouge bien, je me sens bien. C'est toujours un immense plaisir, un sentiment spécial de revenir ici où j'ai plein de bons souvenirs. J'espère pouvoir aller loin cette année.»