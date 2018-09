Stan Wawrinka passe dans la douleur

Stan Wawrinka (ATP 88) s’est qualifié pour le 2e tour du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg lundi. Pour son entrée dans le tournoi russe, il a difficilement battu Aljaz Bedene (ATP 76) en deux sets accrochés (7-5 7-6) et et 1h48 de jeu. Le Vaudois a été très irrégulier dans ce premier tour, commettant notamment 22 fautes directes rien que dans la première manche. L’homme aux trois titres de Grand Chelem a pourtant fait parler son expérience dans les moments clés de la partie. Dos au mur dans le set initial, il a remporté trois jeux consécutifs après avoir été mené 5-4 service à suivre pour Bedene. Le Slovène de 29 ans a manqué plusieurs opportunités dans ce match, en galvaudant notamment trois balles de break dès le début de la deuxième manche. Wawrinka s’est à nouveau montré le plus solide dans le tie-break pour se sortir sans mal d’un match étriqué.

Place à Khachanov

«Stan The Man» affiche désormais un bilan équilibré en 2018 avec 14 victoires pour autant de défaites. Il dispute son premier tournoi depuis l’US Open début septembre. L’ancien numéro 3 mondial avait été éliminé en 16e de finale à New York par le Canadien Milos Raonic (7-6 6-4 6-3).

A Saint-Pétersbourg, le Lausannois défiera au second tour le Russe Karen Khachanov devant son public. L’actuel 24e joueur mondial livre une saison prometteuse. Ce droitier de 22 ans s’est notamment imposé à Marseille en février dernier. Le Moscovite a été exempté de premier tour en sa qualité de tête de série numéro 4 du tournoi russe. Cette affiche sera une première puisque Wawrinka et Khachanov ne se sont encore jamais affrontés sur le circuit ATP. (nxp)