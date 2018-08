Stan Wawrinka enchaîne à Cincinnati

Stan Wawrinka (ATP 151) a battu l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 12) en 32e de finale du tournoi Masters 1000 de Cincinnati. Le Vaudois s’est imposé 6-2 4-6 6-3 en 1h55.

Cincinnati | Stan Wawrinka (????????) superó a Diego Schwartzman (????????) por 6-2,4-6,6-3 y ya se metió a segunda ronda del torneo. pic.twitter.com/cVRC8fkOOd — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 14 août 2018

«C’est le genre de match que je cherche, a déclaré l’ex-No 3 de la hiérarchie mondiale après le duel. C’est important pour ma confiance, c’est important pour mon jeu. Je pense que de parvenir à battre un joueur du calibre de Diego (Schwartzman) démontre que je joue bien et que je bouge bien. Mon adversaire figure dans le top 20, donc c’est une grosse victoire.»

Le détenteur de trois trophées du Grand Chelem, qui avait réalisé un bon tournoi à Toronto avant d’enchaîner dans l’Ohio, demeure cependant prudent. «Petit à petit, les sensations reviennent. Mais je m’attends à quelques hauts et bas ces prochaines semaines et ces prochains mois, car j’ai conscience de ne pas encore avoir retrouvé l’intégralité de mon tennis.» Pour lui, l’essentiel est ailleurs: «L’important, c’est de continuer à travailler, à progresser et à gagner des matches comme celui d’aujourd’hui. J’ai encore un long chemin à accomplir...»

Ce qui ne l’a pas empêché de réaliser quelques coups remarquables contre Schwartzman, dont ce revers à une main dans la manche décisive alors que le score était de 3-3.

Cette saison, le Suisse a décroché trois de ses neuf victoires contre des membres du top 20 (Grigor Dimitrov à Wimbledon, Nick Kyrgios à Toronto et Diego Schwartzman à Cincinnati. Où, en 16es, il défiera le Japonais Kai Nishikori (ATP 23), qui s’est débarrassé du Russe Andrey Rublev (7-5 6-3 en 1 h 32). Les deux hommes se sont déjà affrontés à huit reprises. Bilan: quatre succès chacun. (nxp)