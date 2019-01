Stan Wawrinka débutera aussi «au frais»

Les matches n'ont pas encore débuté que le programme de la deuxième journée de l'Open d'Australie est déjà connu. Or, bonne nouvelle pour les téléspectateurs suisses, Stan Wawrinka n'affrontera pas Ernests Gulbis au milieu de la nuit européenne. Le Vaudois est programmé en quatrième rotation sur le court No 3, le plus petit stade de Melbourne Park. Selon la durée des parties précédentes, «Stanimal» devrait entrer en lice entre 6h et 8h du matin en Suisse.

«Gulbis, c’est un battant, confiait vendredi Stan Wawrinka. C'est intéressant: je m'attends à un gros match pour un premier tour.» Un gros match dont le niveau pourrait se nourrir de la relative fraîcheur et de l'atmosphère électrique des débuts de soirée à Melbourne Park.

Au même horaire, Viktorija Golubic affrontera Elina Svitolina (WTA 7) sur le court No 2. Issue des qualifications, la Zurichoise est condamnée à l'exploit face à celle qui avait conquis son premier «grand titre» au Masters en novembre dernier.

Bacsinszky et Voegele dans la nuit

Pour aller voir les autres Suissesses engagées mardi, il faudra se rendre du côté du court No 13. Timea Bacsinszky s'attaquera au défi Daria Kasatkina (WTA 10) en deuxième rotation (env. 3h du matin). La Vaudoise sera suivie sur ce même court par Stefanie Voegele qui devra ne pas perdre la tête face au tennis étrange et délicat de Su-Wei Hsieh.

Sans surprise, le No 1 mondial Novak Djokovic (en soirée) et Serena Williams auront les honneurs de la Rod Laver Arena; tandis que le choc du premier tour (deux tableaux confondus) opposera Milos Raonic à Nick Kyrgios en soirée à la Melbourne Arena (ex-Hisense), le court préféré de l'Australie.

(nxp)