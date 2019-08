Stan Wawrinka au rendez-vous du 3e tour

Il réclamait moins d’hésitations et plus de «spontanéité et de fluidité» dans son jeu. Après sa convaincante démonstration de jeudi, Stan Wawrinka doit être satisfait. Brillant vainqueur de Jérémy Chardy (ATP 74) au 2e tour de l’US Open, le Vaudois a livré un match plein de bout en bout.

Reporté la veille à cause de la pluie, sa rencontre face au joueur français de 32 ans a débuté dans la chaleur et sous le soleil sur le court no 17. Solide sur sa mise en jeu, Stan Wawrinka a connu une première alerte à 4-4 qu’il a écartée avec brio, sur une défense héroïque. Et dans la foulée, c’est Jérémy Chardy qui lui a offert la première manche sur un plateau via une double faute. Bis repetita dans le second set où, à 2-2, et après avoir sauvé sa seconde balle de break du jour sans aucune marge de sécurité, le Suisse de 34 ans a de nouveau profité d’une double faute du Palois pour s’envoler au tableau d’affichage.

De retour dès vendredi sur le court en cas de victoire, Stan Wawrinka a dû toutefois jouer les prolongations. Sevré de balles de break dans la troisième manche, il s’est incliné au jeu décisif face à un Jérémy Chardy de très haut niveau dans le tie-break. Sans s’affoler, le Vaudois a repris sa marche en avant. Il a eu beau raté six balles de break à 1-0 dans le 4e set, il a hurlé son soulagement sur la septième pour mener 3-1 et dérouler jusqu’au bout, score final 6-4 6-3 6-7 (3) 6-3 en 2h44’.

La perte de la troisième manche ne doit pas occulter le fait que «Stanimal» a réussi un match abouti. C’est ce qu’il faudra avoir à l’esprit au moment de retrouver le vainqueur du match entre Miomir Kecmanovic et Paolo Lorenzi demain.