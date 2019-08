Stan Wawrinka: «Je réfléchis beaucoup trop»

Stan, vous attendiez-vous à une telle résistance de la part d’un jeunot de 18 ans?

Oui, je m’attendais à un match difficile. Déjà parce que personne n’est là par hasard: il n’y a pas de mauvais joueurs en Grand Chelem. Ensuite parce que j’ai eu l’occasion de voir Sinner à quelques reprises et que j’avais une idée de son niveau.

Qu’avez-vous ressenti en face de lui?

Il a une balle lourde, très lourde pour un gars de son âge. C’est la chose qui surprend le plus quand on est sur le court. Mais il a aussi tenu sa ligne jusqu’au bout. Et il a mis la pression constamment.

Quel jugement portez-vous sur votre propre performance?

Je n’ai pas beaucoup gagné ces derniers temps et c’est typiquement le match dont j’avais besoin pour acquérir de la routine, de la confiance. J’hésite encore beaucoup trop dans ce que je fais. Je manque de spontanéité, de fluidité. C’est beaucoup dans la tête, dans la recherche de continuité. Parfois, je peux mettre quatre aces d’affilée (ndlr: jeu du 3-2 au premier set) et juste après, envoyer des balles trois mètres dehors. Physiquement, je suis bien. Tennistiquement, j’évolue à un bon niveau. Mais je ne joue pas assez simplement. Je réfléchis beaucoup trop et ça complique tout.

Au deuxième tour, vous affronterez Jérémy Chardy (32 ans, ATP 74). Quel sera le plan?

Pas de frustration. Rester agressif et simple. Jérémy est un joueur dangereux, depuis toujours. Il sert très fort. Il frappe également très fort en coup droit. Après un match comme celui d'aujourd’hui (lundi), j’aurai davantage de repères.