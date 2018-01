Sorti du four, l’Open d’Australie tire un premier bilan

Gentiment mais sûrement, l’Open d’Australie arrive ce week-end au bout de sa première semaine, à mi-parcours de son édition 2018. Et bien qu’il demeure difficile d’y voir très clair dans les deux tableaux, le moment est propice pour tirer un premier bilan et distribuer quelques lauriers.

Alors que Simona Halep et Lauren Davis n’ont sans doute pas encore récupéré de leurs immenses efforts de ce matin (un match dingue de plus de 3 h 40) et que Roger Federer rentrera sur le court vers 11 h 30 en Suisse pour croiser le fer avec Richard Gasquet, voici une liste non exhaustive de ce que nous avons retenu des premiers jours de compétition. Le tout garanti sans mention de la moustache façon Jean-Claude Dusse, pourtant très à la mode sur les bords de la Yarra.

Notre coup de cœur – Julien Benneteau

Notre coup de cœur va directement à Julien Benneteau qui, en plus d’avoir signé de belles victoires avant d’emmener Fabio Fognini jusqu’au 5e set ce samedi, a promené un sourire et une décontraction ayant fait du bien dans les allées de Melbourne Park. Le Français qui disputait son dernier Open d’Australie a jusqu’ici été le rayon de soleil de cette quinzaine. Parce qu’il ne se met plus aucune pression et savoure les derniers mois de sa carrière en famille – sa femme et leur fils Ayrton l’accompagnent sur son ultime tournée – il évolue la tête libérée et son tennis n’en devient que plus efficace. Même en conférence de presse, «Bennet» a été top. Son discours est rafraîchissant, ses propos sont lucides. Bref, un chic type à suivre ces prochains mois.

Notre coup de griffe – Kristina Mladenovic

Et 1, et 2, et… 15 défaites d’affilée pour la joueuse française, qui ne cesse de s’enfoncer dans la crise. Très solide jusqu’à Roland-Garros dernier et sa défaite en quarts de finale contre Timea Bacsinszky, Miss Mladenovic, battue d’emblée par l’anonyme Ana Bogdan, ne met plus un pied dans le bon sens, encore moins un coup de raquette dans le court. Et pour tout dire, ce n’est pas tant le fait de perdre des matches qu’on lui reproche, mais plutôt son attitude et ses déclarations. Début janvier, ne lâchait-elle pas dans L’Equipe, non savoir préalablement affirmé être au top physiquement, qu’elle repartait «sur des bases encore plus élevées que l’an passé»? La petite histoire ne dit pas si elle parlait alors de son nombre de défaites…

Le joueur qui a le plus impressionné – Rafael Nadal

6-1, 6-1, 6-1 – 6-3, 6-4, 7-6 – 6-1, 6-3, 6-1… Rafael Nadal déroule son tennis sans fausse note jusqu’ici. Son parcours est une véritable promenade de santé, à même de le placer dans les meilleures dispositions pour atteindre en toute fraîcheur la deuxième semaine, voire bien plus encore. Il semble en effet que son prochain adversaire, Diego Schwartzman, ne soit pas de ceux qui peuvent enquiquiner le No 1 mondial, réellement impressionnant d’aisance jusqu’ici. Mais d’ailleurs, qui peut valablement espérer le gêner dans cette quinzaine?

Le joueur que l’on attend de revoir – Novak Djokovic

Les journalistes l’ayant suivi lors de son 1er tour contre Donald Young l’ont trouvé monstrueux, certains allant même jusqu’à pretendre qu’il donnait l’impression de ne jamais avoir quitté le circuit. Or, sur ce qu’on a vu de lui contre Gaël Monfils, Novak Djokovic est encore loin du «Djokosmic» susceptible de faire peur à tout le monde sur les bords de la Yarra. C’est au niveau de son service que les doutes se font le plus pressants, tant la balle ne jaillit plus de sa raquette. Pis, en coup droit non plus, le Serbe n’a pas levé toutes les incertitudes quant à l’état de son jeu. S’il demeure solide lorsque l’échange s’engage et qu’il peut défendre ou s’appuyer sur la balle adverse, Djokovic est encore loin de son meilleur niveau. Mais qui sait s’il ne va pas vite le retrouver à force de passer les tours…

Le joueur qui pourrait déjouer les pronostics – Nick Kyrgios

Ce ne serait évidemment pas une véritable surprise que de le voir aller très loin, puisqu’il a souvent été cité au rang des gros outsiders avec Alexander Zverev (lequel a pourtant plongé très bas ce samedi contre Chung), mais Nick Kyrgios n’a encore jamais vécu de demi-finales de Grand Chelem jusque-là. Cet Open d’Australie, dans lequel il est attendu par tout un peuple, peut lui permettre de réparer cet «oubli». Notamment car son tennis monte en puissance et que sa tête semble être de plus en plus solidement accrochée sur ses épaules. Bien que son revers manque encore de tranchant, l’Australien a montré, en remportant trois tie-breaks contre Tsonga, que son mental est à la hauteur. Le gros combat qui l’attend contre Grigor Dimitrov dimanche soir nous en dira encore un peu plus. Le vainqueur de ce choc pourrait bien aller très loin ensuite.

La joueuse qui a le plus impressionné – Karolina Pliskova

L’ancienne No 1 mondiale fait comme Nadal; elle passe les tours aisément, sans donner l’impression de forcer. Même quand la montagne semble s’élever, Pliskova ne tremble pas. Elle en a fait la démonstration ce samedi contre Lucie Safarova. Et elle ne devrait pas trembler au tour suivant contre une autre compatriote, Barbora Strycova. Qui sait si, avec elle, on ne tient pas la future grande dame de ce tournoi?

La joueuse que l’on attend de revoir – Madison Keys

Elle aussi franchit les obstacles en les écrasant. Ses trois premiers tours, Madison Keys a pu les passer en sifflotant. Son tennis parfaitement maîtrisé n’a échappé à personne à Melbourne Park. Mais attention: la finaliste du dernier US Open n’a jusqu’ici affronté que des seconds couteaux (Wang, Alexandrova et Bogdan). On attend donc de la voir face à une autre adversité. Et avec Caroline Garcia sur son chemin lundi, elle devrait trouver à qui parler.

La joueuse qui pourrait déjouer les pronostics – Carla Suarez Navarro

Ancienne membre du Top 10 WTA, Carla Suarez Navarro a petit à petit disparu des écrans radar. Sa saison 2017 avait été très décevante. Mais l’Espagnole de 29 ans, aujourd’hui 39e mondiale, n’entend pas lâcher l’affaire. L’Australie, où elle a vécu un quart de finale en 2016, semble être le lieu idéal pour qu’elle se relance. Preuve en est que «CSN» n’a rien fait de faux en première semaine, écartelant Frech, Babos et Kanepi grâce notamment à son superbe revers. L’attend maintenant Anett Kontaveit pour un 8e de finale très indécis.

Le match que l’on a retenu – Simona Halep-Lauren Davis

Cela a été le marathon de samedi, la rencontre qui a poussé les organisateurs à bousculer leur programme pour éviter que les matches programmés sur la Rod-Laver Arena ne débutent à minuit: ce matin, le 16e de finale entre Simona Halep et Lauren Davis s’est éternisé pendant près de quatre heures. Songez que se sont écoulées plus de soixante minutes entre la première fois que le No 1 WTA a servi pour le match et le moment où elle a enfin pu se débarrasser de l’Américaine 15-13 au 3e set. «Je suis presque morte», a d’ailleurs déclaré la Roumaine en sortant du court. Elle qui a écarté trois balles de match de rang à ensuite livré sa recette pour récupérer de ce thriller: «Je vais aller manger du chocolat, beaucoup de chocolat. Et dormir, aussi…»

La déclaration – «En septembre 2016, j’avais regardé sa finale gagnée de l’US Open depuis un bar. J’avais alors beau enfiler les bières devant l’écran, je me rendais bien compte que c’était un énorme niveau de tennis. Pour moi, c’était inhumain de jouer de cette façon…» Signé Tennys Sandgren, qui évoquait ici son admiration pour Stan Wawrinka, dont il a été le bourreau au 2e tour en lui donnant une «leçon de Tennys». La belle histoire de l’Américain se poursuit encore à Melbourne, puisqu’après avoir fait chuter Maximilian Marterer ce samedi, il aura droit à son premier 8e de finale en Grand Chelem lundi contre Dominic Thiem. (TDG)