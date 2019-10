Solide, Stan Wawrinka rallie la finale à Anvers

Stan Wawrinka (ATP 18) va prolonger jusqu'au bout sa belle semaine à Anvers, en Belgique. Après avoir pris la mesure de Feliciano Lopez et Gilles Simon - les deux fois en trois manches - ces derniers jours, le Vaudois s'est qualifié samedi pour sa deuxième finale de la saison - défaite contre Gaël Monfils à Rotterdam en février -, la 30e de sa carrière, en dominant Jannik Sinner (ATP 119) 6-3 6-2 en 1h05'.

Dans ce «rematch» du premier tour de l'US Open - victoire du Suisse de 34 ans en quatre sets, c'est le prometteur Jannik Sinner, premier joueur né au 21ème siècle à rejoindre le dernier carré d'un tournoi ATP, qui est le mieux entré dans ce duel. L'Italien de 18 ans a ravi le service du triple vainqueur en Grand Chelem avant d'être lâché par sa première balle de service. Résultat des courses, quatre jeux consécutif et le gain du set pour «Stan The Man».

Véloce au possible, pas du tout entamé par sa victoire vendredi en début de soirée face à Gilles Simon, le joueur de St-Barthélémy a fait le break en début de seconde manche avant d'effacer avec brio une opportunité de retour de Jannik Sinner. A 3-1, «Stanimal» n'a plus regardé dans le rétro. Il tentera dimanche de remporter son premier titre depuis celui conquis à Genève (2017) face à Andy Murray (ATP 243) ou Ugo Humbert (ATP 70).

See ya Sunday, Stan!?? ????@stanwawrinka reaches his second final of 2019, ending Sinner’s run in Antwerp with a 6-3 6-2 win at @EuroTennisOpen pic.twitter.com/9vBydm2CmT