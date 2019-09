Serena battue, Andreescu nouvelle reine à New York

Quatorze mois qu'elle court après. Lourdement battue en finale de Wimbledon 2018, à l'US Open l'an dernier et encore à Church Road cet été, Serena Williams a échoué une nouvelle fois dans quête d'un 24e titre en Grand Chelem. C'est à se demander si l'Américaine, qui aura 38 ans le 26 septembre, arrivera un jour à égaler le record de Margaret Court...

La championne du Michigan s'est cette fois heurtée à une «teenager» de 19 ans, Bianca Andreescu, qui est devenue la première athlète du Canada - hommes et femmes confondus - à remporter un titre «Majeur». Invaincue contre une joueuse du top 10 cette année (7 sur 7) avant ce match, la lauréate des Masters 1000 d'Indian Wells et de Toronto en 2019 a joué sa première finale en Grand Chelem comme si elle en avait disputé quarante.

«Un rêve qui devient réalité»

Dès le premier jeu, la no 15 mondiale a profité de l'apparente nervosité de Serena Williams - deux doubles fautes - pour lui ravir son service. Au bout de quatre jeux, «Bibi» n'avait toujours pas commis la moindre faute directe. Et après avoir raté cinq balles de double break, elle en a sauvé une sur un ace extérieur imparable pour mener 5-3 puis 6-3 sur une nouvelle double faute de l'Américaine.

Brillante dans sa capacité à retourner la deuxième balle de Serena Williams, sans cesse agressive dans le terrain, Bianca Andreescu a très vite servi pour le gain de la partie (5-1). C'est alors que l'Américaine a réagi en championne - une balle de match sauvée, revenant en un éclair à 5-5 sous les yeux d'un public en transe. La Canadienne a toutefois sorti le jeu de service dont elle avait tant besoin, pour finalement s'imposer 6-3 7-5 en 1h39'.

«J'ai travaillé très très dur et cette année, c'est un rêve qui devient réalité. J'ai essayé d'oublier contre qui je jouais. Et ce soir, battre Serena qui est une légende de ce sport, c'est incroyable», a déclaré Andreescu, félicitée par sa victime du jour. Si quelqu'un d'autre que moi, et Venus (sa sœur aînée) mise à part, doit gagner ce tournoi, je suis contente que ce soit Bianca», a lancé Serena Williams.