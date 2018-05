Roland-Garros: Wawrinka contre Garcia-Lopez au 1er tour

Stan Wawrinka (no 23) n'a pas de quoi sourire après le tirage au sort de Roland-Garros. Le Vaudois affrontera au 1er tour son «bourreau» de l'édition 2014, Guillermo Garcia-Lopez (ATP 71). Le vainqueur de l'édition 2015 et finaliste 2017 s'était alors incliné en quatre sets au stade du 1er tour devant l'Espagnol, alors qu'il avait remporté le dernier trophée majeur attribué (Open d'Australie 2014) et venait de triompher à Monte-Carlo. Stan Wawrinka n'aura pas le même genre de pression sur les épaules, mais sa tâche s'annonce forcément délicate étant donné son manque de compétition.

En cas de succès, le Vaudois pourrait retrouver au 2e tour le solide Russe Karen Khachanov (ATP 39) ou l'Autrichien Andreas Haider-Maurer (ATP 412). La première tête de série susceptible de se dresser sur sa route est le Français Lucas Pouille (no 17), au 3e tour.

Un boulevard pour Rafa

Tenant du trophée, Rafael Nadal (no 1) entamera sa quête d'un 11e titre à Roland-Garros face à l'Ukrainien Alexander Dolgopolov (ATP 54). Le gaucher majorquin n'a pratiquement rien à craindre avant une éventuelle finale, lui qui est appelé à retrouver Kevin Anderson (no 6) en quarts de finale et Marin Cilic (no 3) en demi-finale.

Tête de série no 2 du tableau en l'absence de Roger Federer (ATP 2), Alexander Zverev se frottera quant à lui à Ricardas Berankis (ATP 92) au 1er tour. L'Allemand figure dans la même moitié de tableau que Novak Djokovic (no 20), qui débutera face à un qualifié.

Bacsinszky face à une qualifiée si...

Chez les dames, Timea Bacsinszky (WTA 63) et Belinda Bencic (WTA 72) seront toutes deux opposées à une joueuse issue des qualifications. Mais la Vaudoise ne prendra une décision concernant sa participation que vendredi ou samedi alors que la St-Galloise n'a pas pas joué depuis début mars en raison d'une blessure à un pied. Troisième Suissesse admise directement dans le tableau final, Stefanie Vögele (WTA 100) se frottera quant à elle à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 40) au 1er tour. (ats/nxp)