Roger Federer tient la grande forme

Roger Federer semble s'être parfaitement préparé pour cette nouvelle saison sur le circuit ATP. Déjà apparu très en jambes à Perth dimanche contre le Britannique Cameron Norrie, le Bâlois a de nouveau montré qu'il tenait la grande forme mardi face à Francis Tiafoe lors de la Hopman Cup.

L'Américain, matricule 39 à l'ATP, a fait illusion jusqu'à 5-4 dans le premier set avant de craquer dans le «money time» - il a commis une double-faute. Roger Federer a ensuite pris le service de son adversaire dès le début de la deuxième manche avant de dérouler son tennis pour finalement s'imposer 6-4 6-1 après 57 minutes de jeu.

Belinda Bencic doit affronter Serena Williams dans la foulée avant le double mixte tant attendu.

You're in good hands, @rogerfederer ????



We'll see you again soon for the mixed doubles. #HopmanCup pic.twitter.com/xiO5La1pR3