Roger Federer se sent très «en forme»

Attention au retour du Maître: après avoir digéré la défaite historique face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon en juillet, Roger Federer a annoncé samedi se sentir dans une de ses meilleures formes «depuis des années», à l'orée de l'US Open.

«Je me sens vraiment bien, cela fait des années que je ne me suis pas senti dans une telle forme avant l'US Open, donc c'est encourageant», a déclaré Federer, qui débutera son tournoi lundi soir.

Le Suisse a ajouté être «prêt pour l'US Open». «Ce sera un tournoi difficile à gagner, cela ne fait aucun doute. Mais je sens que je fais partie des quelques joueurs qui peuvent l'emporter».

Recordman de titres en Grand Chelem (20), la star suisse de 38 ans avait gaspillé une occasion d'entrer encore plus dans la légende en juillet, lors de sa finale épique perdue en cinq sets 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3) contre Novak Djokovic. Il avait alors gaspillé deux balles de match au cinquième set de cette finale, la plus longue de l'histoire du tournoi anglais en simple (4h 57min).

Cette défaite continue de faire tiquer Federer, car le champion sait qu'il est le premier depuis 1948 à s'être incliné dans une finale de Wimbledon qu'il était à un point d'emporter. Mais le Suisse dit avoir tourné la page, et espère désormais transformer la frustration issue de Wimbledon en énergie positive pour l'US Open, qu'il avait quitté dès le quatrième tour l'année passée, sur un revers contre l'Australien John Millman.

«Plus énervé que triste»

«Vous savez, des défaites difficiles à digérer, j'en ai déjà connues. Beaucoup de belles victoires, aussi», a balayé le Suisse. «J'étais plus énervé que triste, en fait», est-il revenu. «Et je crois que le fait d'être énervé m'a permis de faire le deuil de ce revers bien plus facilement que si j'avais été triste, ou que si j'avais ressassé cela pendant des jours. Ca ne servait à rien que je me lamente sur mon sort... Donc j'espère que ça m'aidera ici», a souligné le champion.

Le N.3 mondial disputera son premier match lundi soir au stade Arthur-Ashe contre l'Indien Sumit Nagal, N.190 mondial et issu des qualifications. «Je ne me mets pas de pression supplémentaire. Je sais que ça va être compliqué. Ce dont je suis très fier, c'est que j'ai réussi à être assez constant lors des 18 derniers mois», a confié le champion Suisse.

«Dernièrement, j'ai bien joué lors des tournois du Grand Chelem. Je crois aussi que la victoire contre Rafa (Nadal, ndlr) en demi-finale de Wimbledon m'a fait beaucoup de bien. La manière dont j'ai joué à Wimbledon me permet de faire le plein de confiance». Le retour de «Maître Roger», confiant et en pleine forme, risque bien de faire des étincelles. (afp/nxp)