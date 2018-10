Roger Federer se rassure… un peu

Roger Federer avait prévenu l’assistance mardi soir après son pénible succès inaugural: «si je veux continuer à gagner, il faut impérativement que mon niveau s’élève». Quarante-huit plus tard, cette phrase est toujours valable. Face à un Jan-Lennard Struff (ATP 52) très conciliant dans les moments chauds, le Bâlois s’est en effet imposé facilement mais sans vraiment donner le sentiment de monter en puissance.

Breaké dès le troisième jeu après deux coups droits en décalage mal négociés, «le Maître» a semblé devoir piocher jusqu’à ce que deux vilaines doubles fautes de l’Allemand le relancent (3-3). Deux jeux et un enchaînement de slices vénéneux plus tard, il s’envolait pour empocher une première manche qui aurait pu mal tourner. Puis quand Jan-Lennard Struff bazardait deux doubles fautes supplémentaires au bout d’un second set plus solide (5-5), l’octuple vainqueur du tournoi n’avait plus qu’à accepter l’offrande (6-3 7-5). Merci beaucoup et à demain.

Impression d’urgence

Au rayon des bonnes nouvelles, «RF» est en quarts de finale sans avoir puisé dans ses réserves (1h07), il n’a pas connu le trou d’air qui l’avait fait trembler contre Krajinovic et son service va un peu mieux (53% de première vs 39% mardi). Mais il se dégage toujours de ses déplacements, cette impression d’urgence inquiétante. Pour faire simple, Roger Federer semble voir la balle un peu moins vite que d’habitude. Un décalage de réactivité qui se traduit par quelques imprécisions inhabituelles, souvent en coup droit.

«Je ne suis pas bien entré dans la partie, c’est vrai, admettait «le Maître» au micro de Heinz Günthardt. Et je remarque que cela fait longtemps que je n’ai plus traversé un match sans me faire breaker. Il faut que cela change; si possible dès le prochain match.» Ce sera contre le vainqueur du match entre Gilles Simon et le fantasque Ernests Gulbis. (nxp)