Roger Federer s’extrait du piège Krajinovic

Malgré le temps qui passe, Roger Federer sait toujours répondre présent quand tout le monde l’attend. Après cinq tournois sans trophée et une défaite pas vraiment rassurante contre Borna Coric à Shanghai, le Bâlois a (un peu) rassuré son public en prenant la mesure de Filip Krajinovic (ATP 35) en deux temps et trois manches inégales (6-2, 4-6, 6-4).

«Pour nous, il est le No 1, pour l’ATP le No 3», avait chauffé le speaker de la Halle Saint-Jacques au moment de présenter l’enfant du pays. Dans les cœurs, il avait évidemment raison. Sur le terrain par contre, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem n’a de loin pas collé à ce superlatif; courant comme ces dernières semaines après une vraie constance à l’échange.

Un claquement de doigts

Malgré un départ hésitant – deux balles de break écartées à 1-2 et quelques coups droits dévissés – Roger Federer semblait pourtant se diriger vers son habituelle soirée de gala inaugural. Grâce à une bataille de slice vintage, le Bâlois avait chapardé ce premier break qui relâche le bras (3-2).

Un quart d’heure plus tard, il se dirigeait vers une victoire facile (6-2, 3-1). C’est à ce moment qu’un étrange relâchement puis une troisième faute de pied signifiée à Krajinovic changèrent le cours du match. En un claquement de doigts, «RF» se crispait, le Serbe se révoltait et Saint-Jacques se retrouvait plongée dans un troisième set de tous les dangers.

«Je pensais avoir l’affaire en mains»

Grâce à la malice de son retour slicé et un ou deux choix judicieux, Roger Federer l’entamait par un break qui enflammait la foule. Un break décisif? Oui mais à quel prix. Jamais serein sur sa mise en jeu (que de doubles fautes), «RF» devait en effet concéder un jeu de service et écarter cinq balles de débreak sur la route de la délivrance.

«Je pensais avoir l’affaire en mains quand j’ai eu cette balle de double break à 3-1 au second set. Mais en fait, pas du tout, soupirait l’octuple vainqueur du tournoi. Alors je n’avais pas d’autre choix que de me battre jusqu’au bout. J’aurais évidemment préféré que tout se déroule plus facilement. Mais à la fin, je suis très content de m’en être sorti.» Une lutte qui permettra à Roger Federer de retrouver jeudi l’Allemand Jan-Lennard Struff, contre lequel il avait gagné sur la route de son dernier titre à Melbourne. Un deuxième tour durant lequel le public de Saint-Jacques guettera les signes d’une montée en puissance chez Roger Federer.

(nxp)