Roger Federer face à un «jeune fou» assagi

Depuis ses débuts dans le tournoi bâlois, en octobre 1998, Roger Federer n’a manqué que quatre fois la finale de «sa» compétition. A l’occasion de sa 18e participation, cette année, il pourrait s'offrir un 14e duel pour le titre s’il parvient à remporter samedi, dès 16h, sa demi-finale face à Daniil Medvedev.

Le jeune russe qui monte est l’une des petites sensations du circuit. A Wimbledon l’an dernier, c’est lui qui avait créé la surprise en épinglant Stan Wawrinka dès le premier tour, avant d’en subir le contrecoup dès le match suivant contre le Belge Ruben Bemelmans. Le Moscovite de 22 ans, qui s’exprime bien en français à force de s’entraîner dans le sud de la France sous la direction de Gilles Cervara, s’est en revanche propulsé sur le devant de la scène cette année en remportant trois titres, à Sydney, Winston-Salem et Tokyo.

Jet de pièces de monnaie et bagarre

Son rêve de gosse d’affronter Roger Federer sur la Rod Laver Arena de Melbourne s’est partiellement réalisé voici deux semaines au tournoi de Shanghai, lorsque les deux hommes avaient croisé le fer pour la première fois au 2e tour. L’homme aux 20 titres en Grand Chelem l’avait emporté, mais pas sans avoir sué durant près de deux heures face au petit prodige, sur le score de 6-4 4-6 6-4. «Il m’a impressionné, avoue Federer, appelé à analyser son futur adversaire. Déjà à Tokyo, il avait battu Nishikori (ndlr: 11e joueur mondial), c’était une belle performance. J’aime bien sa personnalité. Il était un peu fou, mais il s’est un peu calmé.»

Medvedev a en effet quelques petits coups d’éclat à son actif. Il avait marqué sa défaite par Bemelmans à Wimbledon en sortant son porte-monnaie de son sac pour jeter des pièces au pied de la chaise de l’arbitre, estimant que ce dernier avait été corrompu. Un geste pour lequel le joueur s’était excusé, mais qui lui avait tout de même valu 12'700 euros d’amende.

En mars dernier, au tournoi de Miami, le Russe s’était pris de bec avec Stefanos Tsitsipas, qu’il a dominé vendredi soir en quarts de finale à Bâle. Se sentant insulté par le comportement du jeune grec, il avait voulu en venir aux mains avec lui, juste après l’avoir battu, avant d’être calmé par l’arbitre.

