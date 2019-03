Roger Federer en quarts de finale avec aisance

Titré trois fois en Floride, Roger Federer s’est qualifié mercredi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Face à Daniil Medvedev, 15e joueur mondial, le Rhénan a fait preuve d’une totale maîtrise de la partie, après avoir vu la rencontre être repoussée d’un jour à cause de la pluie. Si son adversaire russe a fait la course en tête jusqu’à 4-4, après avoir obtenu le droit de servir en premier, il a fini par vaciller dans le 9e jeu, cédant dès la première balle de break en faveur du No 5 mondial. Ce dernier a toutefois dû écarter trois balles de break contre lui avant de s’emparer de la première manche sur le score de 6-4.

Les affaires de Medvedev ne se sont guère arrangées dans le deuxième set. Bien plus vif et affûté, Federer n’a fait que resserrer son emprise sur la partie. D’entrée, il s’est emparé du service de son adversaire sur sa première balle de break, pour le plus grand agacement du Russe. Enchaînant les coups de grande classe, «RF» ne s’est plus retourné et a conclu l’affaire en seulement 1h01’, 6-4 6-2. Le Bâlois n’a commis que 8 fautes directes, contre 15 à son vis-à-vis pour accéder aux quarts du tournoi floridien pour la 11e fois en 17 participations. De quoi faire le plein de confiance avant d’aborder les prochaines échéances.

En quart de finale, Federer sera opposé à Kevin Anderson. Le Sud-Africain de 32 ans, 7e joueur mondial, est mené 5-1 dans leurs confrontations. L’unique défaite concédée par l’homme aux vingt Grands Chelems remonte au quart de finale de Wimbledon en 2018, lorsqu’Anderson l’avait emporté au bout du suspense sur le score de 13-11 au cinquième set. (nxp)