Roger Federer défend sa tenue marron et crème

Un journaliste lui a aimablement rapporté l’ironie de certains spectateurs qui, dans les travées du Central, devisaient sur son ensemble crème et marron, spécialement conçu par Uniqlo en vue de la terre battue. «Ces gens ont dit que vous ressembliez aux livreurs de courrier d’une grande marque internationale (ndlr : UPS). Avez-vous déjà songé à représenter une entreprise postale, vous qui devez toujours livrer la marchandise?», a taquiné le reporter.

Après avoir relevé la formulation habile, Roger Federer y a répondu loyalement: «Avec ces couleurs, nous avons essayé de remonter un peu le temps, plus précisément vers la période seventies. En plus, je n’avais jamais porté de marron et de crème. J’ai pensé que ce serait un look sympa, Uniqlo aussi. Je sais que ce genre de teintes prête toujours à débat. J’aurais pu choisir la sécurité en débarquant à Paris avec un polo rayé bleu et blanc. On sait que ça marche toujours, que les Français ne sont pas insensibles au bleu et au blanc… Mais je l’avais déjà fait dans le passé.»

"Un petit côté old school"

Avec une obstination touchante, le Bâlois en a rajouté une couche (de marron) : «Cette couleur a un petit côté old school. On n’a pas souvent osé le retour en arrière durant ma carrière. J’aime bien, je me sens à l’aise. Mais merci de vous en être soucié…»

De son match (victoire 6-4 6-3 6-4 face à l’Allemand Oscar Otte), Roger Federer n’a pratiquement rien dit, faute de savoir véritablement qu’en penser. Tout juste a-t-il commenté sur le court: «Je neconnaissais pas le jeu de mon adversaire, c’était compliqué et je suis soulagé d’en avoir terminé. L’expérience était de mon côté, puisque je suis super vieux.» Trop vieux pour finir marron. (nxp)