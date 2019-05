Roger Federer déclare forfait à Rome

Le «Manic Thursday» a laissé des traces à Rome. Après la Japonaise et No 1 mondiale, Naomi Osaka, plus tôt dans la journée, c'est Roger Federer qui a déclaré forfait en début d'après-midi. Blessé à la jambe droite, le Bâlois a jeté l'éponge avant son quart de finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas, agendé à 16h30 vendredi.

«Je suis déçu de ne pas pouvoir combattre aujourd'hui. Je ne suis pas à 100% sur le plan physique et après des discussions avec mon équipe, il a été décidé que je ne jouerai pas», a déclaré le Suisse de 37 ans, selon un message communiqué par l'ATP. Rome a toujours été une de mes villes préférées et j'espère être de retour l'année prochaine.»

Après la journée blanche de mercredi en raison de la pluie, Roger Federer a dû disputer deux matches jeudi. Après avoir dominé le Portugais Joao Sousa en 1h20' le midi, «RF» avait dû batailler 2h30' en soirée pour s'imposer face au Croate Borna Coric. Face aux journalistes après le match, il avait confié s'être fait mal.

«Les lignes étaient humides. Et cela signifie que vous glissez, a dit l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, qui n'a pas compris que l'arbitre veuille faire reprendre le jeu alors que le court venait juste d'être arrosé. Et quand j'ai glissé, je me suis fait mal à l'orteil pour deux jeux et ma jambe a aussi été un peu touchée.»

.@federer s’est plaint alors des ramasseurs essuient les lignes après l’arrosage. Jamais vu cela ici... pic.twitter.com/DVPtDtIphH — Eric Salliot (@ericsalliot) 16 mai 2019

Alors, véritable alerte physique ou simple mesure de précaution après une journée éprouvante? A dix jours de Roland-Garros, c'est toute l'organisation qui tremble.

Les abandons et forfaits de @rogerfederer sur le circuit principal depuis le début de sa carrière...



???????? Paris 2008 : WO vs Blake

???????? Doha 2012 : WO vs Tsonga

???????? ATP Finals 2014 : WO vs Djokovic

???????? Rome 2019 : WO vs Tsitsipas pic.twitter.com/CjxMZfk9U8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) 17 mai 2019

