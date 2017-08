Roger Federer: ce qu'il doit faire pour être No 1 mondial

C'est aux environs de 22 h 15 que Roger Federer et Alexander Zverev entameront leur bras de fer en finale du tournoi de Montréal. Pendant que l'aîné aura un œil rivé vers un titre de plus à ajouter à sa formidable moisson et l'autre sur une possible reconquête du trône mondial dans quelques jours, le cadet tentera de faucher une fois de plus la légende, son idole. Mais qui donc fera sienne la... Rogers Cup? Là n'est pas la question qui turlupine le plus le «Tour».

Au vrai, chacun se focalise davantage sur la certitude qui se dégage déjà avant même que les deux hommes n'entrent sur le court: qu’il gagne ou qu'il perde face au prodige de Hambourg, le Bâlois a profité de son séjour québécois pour fondre encore un peu plus sur Rafael Nadal, Andy Murray et la couronne de No 1 mondial, qui restera toutefois encore une petite semaine (mais pas davantage) sur la tête de l’Ecossais, placé au sommet depuis le mois de novembre dernier et blessé depuis trois semaines.

Un changement le 21 août

Ce dernier hors-jeu, l’exercice le plus compliqué désormais consiste à tenter de deviner qui, de «RF» ou de «Rafa», lui subtilisera officiellement son bien au matin du 21 août, soit lundi prochain. C'est cette interrogation qui obsède le circuit ATP au moment où se termine le tournoi canadien et où s’apprête à s'ouvrir cette semaine du côte de Cincinnati une autre épreuve Masters 1000, décisive dans la course au Graal. Dans l’Ohio, où il a souvent flambé, Federer devra bien entendu réaliser un nouveau gros parcours pour espérer faire sien le trône. Et les conditions sont connues pour celui qui, avant d’affronter Zverev, n’a en tout et pour tout concédé que deux défaites en 2017…

Mais comment s’y prendre pour récupérer la place de No 1? S’il devient roi de Montréal dans la nuit, l’octuple vainqueur de Wimbledon n’aura «qu’à» faire aussi bien que l’Espagnol à «Cinci» pour le dépasser définitivement dans la hiérarchie mondiale. Ou le battre, forcément, si tous deux devaient se retrouver en finale d’un tournoi dont le tenant du titre se nomme Marin Cilic (forfait lui aussi cette semaine)...

Un grand bond en arrière

En revanche, dans le cas où Alexander Zverev lui ferait subir sa loi en finale de la Rogers Cup, le «Maître» devra espérer que les astres s’alignent encore mieux aux Etats-Unis pour pouvoir briser le rêve de couronne que promène également Rafael Nadal. Le plan qui devra être celui du Bâlois? C’est simple: il s’agira pour lui qui aspire à devenir le No 1 le plus âgé de l’histoire de rallier les demi-finales en espérant que son rival n’atteigne pas ce stade. Ou de gagner le tournoi si l’Espagnol devait par hasard échouer en demies.

De la musique d’avenir, bien sûr, mais d’un avenir très proche, qui nous donnera paradoxalement l’impression de faire un immense bond en arrière, à une époque où le tennis était déjà vampirisé par ces deux hommes. Leur retour au premier plan n’est cependant pas un coup de bol. Juste la preuve qu’ils ne sont rien d’autre que l’histoire du tennis.

Enfin, pour l’anecdote, sachez tout de même qu’Alexander Zverev, que tout le monde voit (à juste titre) devenir à son tour No 1 mondial un jour est assuré de passer au 3e rang de la «Race» ce lundi. A distance respectable de Federer et Nadal certes, mais cela dit beaucoup du talent et du potentiel du bonhomme ainsi que de l’énorme année qu’il est en train de réaliser.