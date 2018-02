Roger Federer à une victoire du fauteuil de no 1

Roger Federer y est: vendredi, le Maître de 36 ans jouera pour retrouver «sa» place de no 1 mondial, cinq ans et 106 jours après l'avoir quittée. Le Bâlois s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rotterdam au détriment de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (7-6 7-5).

Roger Federer moves one step closer to a return to No. 1 in the ATP Rankings, beating Philipp Kohlschreiber in Rotterdam.



Read More ??: https://t.co/KcvodfWukg pic.twitter.com/CtaQC7SuSH — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 15 février 2018

L'affaire a été bien plus corsée face au no 36 à l'ATP que mercredi contre le Belge Ruben Bemelmans, balayé 6-1 6-2. Peut-être était-ce son bilan de douze défaites en autant de duels avec Federer, mais Kohlschreiber était totalement libéré sur le court. Tant mieux: le spectacle n'en a été que plus agréable.

A croire même que le premier point de la partie, remporté par Federer sur son service, énonçait le programme. Un difficile coup de défense se transformant en contre redoutable, un passing presque parfait puis une volée réflexe: le Bâlois a eu besoin de toute sa panoplie pour infliger à l'Allemand un treizième revers.

Une victoire en deux temps

Une victoire qui s'est dessinée en deux temps. Dans le tie-break de la première manche tout d'abord, quand Roger Federer, en bien mauvaise posture, a dû sauver deux balles de set pour finalement enlever le morceau (10/8) à sa troisième occasion. A 5-5 dans la seconde manche ensuite quand, sur sa deuxième balle de break, le Bâlois a enfin fait la différence grâce à une... double faute de son adversaire.

Voici donc l'homme aux 20 titres du Grand Chelem à quelques heures de devenir, peut-être, le plus vieux no 1 mondial de l'histoire. Le moment aurait sans doute été encore plus intense si, comme le permettait le tableau de Rotterdam, Stan Wawrinka s'était dressé face à Federer vendredi.

Mais le Maître n'aura pas droit à un derby. Il en découdra le Néerlandais Robin Haase (ATP 42), contre qui il mène 2-0 et qui a mis fin au parcours du tombeur du Vaudois, son compatriote Tallon Griekspoor. Finalement, à choisir, ce n'est peut-être pas plus mal que Wawrinka ait pris la porte d'entrée...

(ats/nxp)