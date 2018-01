Roger Federer: «Je ne peux que me montrer satisfait»

Lui aussi a eu droit à une sorte de promenade de fin de semaine; après avoir dominé sans problème Aljaz Bedene et Jan-Lennard Struff aux tours précédents, Roger Federer n’a pas laissé passer grand-chose ce samedi contre Richard Gasquet pour se hisser en 8es de finale de l’Open d’Australie (6-2, 7-5, 6-4). Malgré tous ses efforts, le Français, qui a fini en nage, n’a jamais été en mesure de faire valablement douter un No 2 mondial serein et qui n’a pas dû servir son meilleur tennis pour filer en deuxième semaine.

Précis en coup droit et solide comme il le fallait dans les moments un peu plus importants de la rencontre, le tenant du titre s’est parfois amusé avec son vis-à-vis, baladé aux quatre coins du court et fort désemparé. Lundi en 8e de finale (peut-être même dans l’après-midi à l’horloge de Melbourne), «RF» découvrira un nouvel adversaire en la personne de Marton Fucsovics.

Ce Hongrois de bientôt 26 ans, 80e mondial, n’avait remporté aucun match en Grand Chelem avant de débarquer en Australie, où il vient d’aligner trois succès de rang, dont un marquant contre Sam Querrey. Auteur d’une bonne fin de saison 2017, qui l’a notamment vu atteindre les quarts de finale à Bâle, lui qui avait enlevé Wimbledon juniors en 2010 n’a encore jamais affronté Federer, mais il s’est entraîné avec l’homme aux 19 titres majeurs pas plus tard que le printemps dernier, à Zurich. L’aîné s’en souvient bien. Et il n’a pas manqué d’en parler après avoir maté Gasquet.

Roger Federer, vous voilà donc en 8e de finale, contre Marton Fucsovics…

Oui, et je me réjouis vraiment de l’affronter. C’est un joueur talentueux, que je connais bien puisqu’il est venu s’entraîner durant une semaine avec moi en Suisse l’an dernier. C’est un super type, qui joue un tennis solide en fond de court et qui apprécie les surfaces rapides. Marton est un vrai bosseur, le genre de mec qui bosse autant que nous et qui mérite de jouer dans la Rod-Laver Arena. Je suis heureux de le voir en 8e de finale ici.

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence ce soir contre Gasquet?

J’ai su être plus offensif que lui et je me suis également montré plus solide sur mon service. Mais cela ne s’est pas joué à grand-chose. Il aurait par exemple suffi que je m’embarque dans un tie-break et on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer…

Comment évaluez-vous votre prestation de ce soir?

Bonne! J’espérais pouvoir jouer au niveau qui a été le mien durant ces trois sets. Je suis heureux d’avoir su élever la qualité de mon tennis, ce qui était un passage obligé pour pouvoir disposer de Richard. Les conditions étaient difficiles, très humides, et je ne peux que me montrer satisfait. Pareil sur l’ensemble de mes trois premiers tours puisque je n’ai pas égaré la moindre manche, que je me sens bien physiquement et mentalement.

Il y a pile un an, vous aviez signé une énorme performance contre Berdych ici-même. Si vous deviez comparer le Roger de maintenant avec celui de 2017, que diriez-vous?

Eh bien, cette année je me pose moins de questions qu’à l’époque car je ne sors pas de six mois d’inactivité. Je suis fit, très bien préparé. Mais je me souviens bien sûr qu’en 2017 ma performance contre Berdych avait été l’une des clefs de mon succès. Ce match-là m’avait en effet prouvé que j’étais encore capable de jouer du grand tennis.

Un mot sur ce qui se passe dans le reste du tournoi 2018?

C’est dommage que Stan ne soit plus là, mais je constate que Djokovic semble très solide, tout comme Rafa qui a été impressionnant sur ses trois premiers tours. Après, je dois avouer avoir été surpris par les éliminations de Goffin, Del Potro ou encore Zverev. Des mecs comme Thiem ou Chung ne seront pas faciles à battre. Ça va être intéressant. Je suis pour ma part très concentré sur le chemin qui doit mener loin. (TDG)