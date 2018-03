Roger Federer: «je n'ai pas paniqué»

C'est donc Juan Martin del Potro qui se dressera sur la route de Roger Federer ce dimanche en finale à Indian Wells. L'Argentin n'a laissé aucune chance à Milos Raonic.

« En pleine forme»

Victorieux sur le score sans appel de 6-2 6-3 du Canadien, Juan Martin del Potro est, comme Roger Federer, inarrêtable ces derniers temps. Titré à Acapulco avant de rejoindre la Californie, le Champion de l'US Open 2009 reste sur une série de dix victoires de rang. Ce sont donc deux hommes en grande forme qui s'affronteront dimanche à 13.00 (21.00 en Suisse).

«Je suis physiquement en pleine forme, souligne Roger Federer comme pour couper court à la rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux sur d'éventuelles douleurs dorsales.

«J'aurais dû perdre cette demi-finale contre Coric. J'ai accusé un set et un break de retard. J'ai dû ensuite effacer à deux reprises le break au troisième set. Mais avec l'expérience et la confiance qui m'habitent, je n'ai pas paniqué.»

«On se connaît par coeur»

«A un moment donné, j'ai juste décidé de jouer au centre et de ne plus faire de fautes, ajoute Roger Federer pour expliquer cette remontada. Pour dimanche, il n'y aura pas de secret avec Juan Martin. Nous avons livré tellement de grands matches. On se connaît par coeur !» (ats/nxp)