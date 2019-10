Roger Federer: «Je jouerai à Roland-Garros»

Il semblerait que Roger Federer ait décidé que c’était la semaine des annonces. Trois jours après avoir lâché en marge d’une exhibition Uniqlo au Japon qu’il voulait - et allait - participer aux Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) l’été prochain, le Bâlois, en lice au tournoi de Bâle dès lundi, a lancé une nouvelle bombinette jeudi.

Assis devant la journaliste de «CNN» Christina MacFarlane - celle qui avait vu le Maître pleurer en janvier dernier lorsqu'il évoquait Peter Carter, décédé en 2002 - l'homme aux vingt titres en Grand Chelem a donné son calendrier 2020 dans les grandes largeurs. Si son programme post-Open d'Australie et après l'US Open demeure flou, le Suisse de 38 ans ne va pas se ménager au cœur de la saison.

«Je jouerai Roland Garros et probablement pas beaucoup avant, parce que j'ai besoin de temps loin de tout ça, a-t-il expliqué. J'ai besoin de temps avec ma famille, nous avons besoin de vacances. Nous avons besoin d'une pause, surtout si je joue les Jeux Olympiques. Je jouerai probablement Roland-Garros, Halle, Wimbledon, les JO, et ensuite peut-être Cincinnati et l'US Open.»

WATCH: Roger Federer speaks to me about his schedule for 2020 #rogerfederer pic.twitter.com/4N0c4C57MO — Christina Macfarlane (@chrissymacCNN) October 17, 2019

En résumé, Roger Federer a donc décidé de jouer trois Grand Chelem et les Jeux en l'espace de trois mois et demi - sans compter la Laver Cup (25-27 septembre). Si certains y voient un signe que le plaisir et la forme sont toujours bien là, d'autres imaginent déjà que 2020 ressemblera à la dernière danse du No 3 mondial avec tous ces grands rendez-vous agendés.

JSa