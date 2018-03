Retour gagnant pour Serena Williams

L'Américaine Serena Williams a remporté à Indian Wells (Californie) son premier match après 14 mois d'absence sur le circuit féminin (WTA). L'ancienne no 1 mondiale, devenue mère pour la première fois en septembre dernier, a dominé la Kazakhe Zarina Diyas, 53e au classement WTA, 7-5, 6-3.

Williams, 36 ans, n'était plus apparue sur le circuit WTA depuis sa victoire lors de l'Open d'Australie 2017 le 28 janvier 2017. Quelques semaines après son 23e titre du Grand Chelem, elle avait annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle mettait un terme à sa saison.

Après avoir donné naissance à Alexis Olympia, dont le père est le fondateur du site communautaire Reddit, Williams a tenté de faire son retour en compétition à l'occasion du dernier Open d'Australie. Mais son retour à l'entraînement ayant été retardé par des complications médicales après la naissance de sa fille, elle a finalement dû renoncer à son projet. Elle a depuis disputé deux tournois-exhibition, fin décembre à Dubaï et en début de semaine à New York.

Pas d'enjeu

La reine du tennis féminin a également participé en février avec sa soeur aînée Venus au 1er tour de la Fed Cup contre les Pays-Bas, mais s'était contentée de disputer le double, sans enjeu, après la qualification des Etats-Unis.

Sa rencontre du premier tour du tournoi d'Indian Wells, l'un des plus importants du circuit, marquait donc son retour officiel après plus de 400 jours d'absence. Au prochain tour, Williams qui n'a plus de classement WTA en raison de sa longue absence, sera opposé samedi à la Belge Kiki Bertens, 29e au classement WTA. (afp/nxp)