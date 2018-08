Rafael Nadal réussira-t-il à stopper Stefanos Tsitsipas?

Jusqu'où ira Stefanos Tsitsipas? Le Grec n'en finit plus d'impressionner au Canada, où il a dominé samedi le Sud-Africain Kevin Anderson en demi-finale du Masters 1000 de Toronto et s'apprête à défier le numéro un mondial espagnol Rafael Nadal, vainqueur de Karen Khachanov.

À la veille de ses 20 ans, Tsitsipas s'est offert le plus beau des cadeaux en atteignant sa première finale en Masters 1000 après avoir terrassé Anderson, 6e mondial et récent finaliste à Wimbledon, au terme d'un marathon d'un peu moins de 3 heures et trois sets, 6-7 (7-4) 6-4 7-6 (9-7).

«Jouer la finale d'un Masters 1000 le jour de son anniversaire est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est incroyable», s'est réjoui Tsitsipas, qui n'avait pas remporté le moindre match sur le circuit ATP il y a encore un an.

Quatre top 10 à la suite!

Comme la veille face à l'Allemand Alexander Zverev, le 27e mondial a remonté un handicap d'un set face à Anderson, qu'il avait déjà dominé au tournoi d'Estoril en mai. Impérial sur son engagement en remportant ses 17 jeux de service sans concéder la moindre balle de break, Tsitsipas a sauvé une balle de match dans le jeu décisif de la dernière manche d'un somptueux revers croisé.

Il est ensuite parvenu à s'imposer, non sans mal, sur sa troisième balle de match. Déjà tombeur de Dominic Thiem, Novak Djokovic et Zverev sur le sol canadien, Tsitsipas a ajouté un quatrième membre du top 10 à son tableau de chasse, devenant le plus jeune joueur à réaliser une telle performance dans un même tournoi depuis la création de l'ATP World Tour en 1990.

«Je ne pouvais pas rêver mieux que de battre tous ces joueurs aussi bien classés et de jouer un tennis extraordinaire, a déclaré le jeune Grec, qui pointera au minimum à la 15e place mondiale lundi et sera 12e en cas de titre. Je suis presque certain que le public ne s'y attendait pas. Je ne m'y attendais pas. Tout se passe vraiment bien pour l'instant et je suis gonflé à bloc pour la finale demain.»

Nadal a dû s'employer dans le 1er set

Un nouvel Everest attend Tsitsipas en finale, puisqu'il y défiera le numéro un mondial espagnol Rafael Nadal, qui a battu Karen Khachanov 7-6 (7-3) 6-4 pour la quatrième fois d'affilée. Dans une rencontre retardée par la pluie, Nadal a dû s'employer dans la première manche face au coup droit surpuissant de son adversaire russe de 22 ans, qui a fini par craquer dans le tie-break.

L'Espagnol, déjà trois fois vainqueur au Canada (en 2005, 2008 et 2013), s'est mis à l'abri au début du deuxième set en faisant le break à 1-1 et a conclu la rencontre sur un smash rageur après 1h 51min de jeu.

La seule confrontation entre «Rafa» et Tsitsipas a eu lieu cette saison, en finale: c'était en avril sur la terre-battue de Barcelone. Sur sa surface de prédilection, Nadal avait alors balayé Tsitsipas 6-2 6-1 en 77 minutes. (AFP/nxp)