Rafael Nadal déclare forfait à Brisbane

Rafael Nadal a annoncé mercredi qu'il se retirait du tableau principal de Brisbane, tournoi qu'il devait entamer face au Français Jo-Wilfried Tsonga.

Le Majorquin a passé une IRM qui a confirmé une blessure à la cuisse gauche. «C'est une petite chose qui peut devenir importante si je ne fais pas attention, a expliqué «Rafa», qui se sent toutefois mieux qu'il y a quelques jours - il n'avait pas disputé la petite finale à Abu Dhabi. J'ai essayé de jouer, je voulais jouer mais c'était contraire aux recommandations des médecins. C'est trop risqué pour mon corps et le mois à venir si je joues ici».

A douze jours du début de l'Open d'Australie (du 14 au 27 janvier), le coup est rude pour Rafael Nadal. Sur les 13 derniers tournois où il était engagé sur surface dur l'année passée, le No 2 mondial a déclaré forfait à onze reprises (Brisbane 2018, Acapulco, Indian Wells, Miami, Cincinnati, Pékin, Shanghai, Paris-Bercy, Masters de Londres) et abandonné à l'Open d'Australie et à l'US Open.

