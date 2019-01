Quand Stan Wawrinka joue au cheikh en blanc

Stan Wawrinka a-t-il trouvé une nouvelle tenue à arborer sur les courts en 2019? C'est du moins ce que pourrait laisser croire le shooting auquel il s'est prêté en compagnie de plusieurs cracks du circuit, Novak Djokovic, Dominic Thiem ou encore Karen Khachanov, son adversaire au premier tour mardi à Doha (15h30) - le Russe étant également son coéquipier de double dans le désert qatari.

En guise d'amuse-bouche, les stars de la petite balle jaune en lice cette semaine au Qatar ont eu droit à une petite sortie de classe dans les alentours de la capitale. Ils y ont posés en véritables cheikhs en blanc et se sont visiblement beaucoup amusés.

